El partido de los escritorios: el derbi que también se juega en la AFA

Entre hoy y mañana quedará definido el árbitro del partido del domingo a las 16.15 en 1 y 57 entre Estudiantes y Gimnasia. En tal sentido, después de lo que significó el arbitraje que definió el sábado pasado el último clásico interzonal entre Racing e Independiente, tanto en el Pincha como en el Lobo se han mostrado ciertamente susceptibles en cuanto a la designación.



En Estudiantes, por ejemplo, asumen que, además de Patricio Loustau, Facundo Tello sería uno de los nombres apuntados para dirigir el partido, aunque no reúne el consenso de los dirigentes de ambos clubes.



Hasta el momento, Tello no dirigió ningún clásico platense, y cuando le tocó arbitrar al Pincha y al Lobo por separado, le fue mejor a Estudiantes.



En total, este juez dirigió al Pincha en 13 ocasiones de las cuales solo en dos terminó perdiendo Estudiantes.



Además, también fue el árbitro de Gimnasia con River por la Copa Argentina, aunque todavía no está confirmado que sea el indicado para el choque del domingo.



Pero los que no reunirían consenso en Estudiantes son Germán Delfino, Pablo Dóvolo o Fernando Rapallini, aunque este último estaría prácticamente descartado al igual que Vigliano por su vinculación con la ciudad de La Plata.



En el Pincha, además, no desconocen la relación que supo generar el presidente de Gimnasia Gabriel Pellegrino con el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, quien también quedó en el medio de la tormenta por lo ocurrido en la definición del clásico de Avellaneda con un mensaje suspicaz de Marcelo Tinelli en alusión a la supuesta defensa de Hugo Moyano a Tapia dentro de la AFA.



Puertas adentro, en el Lobo aseguran que están mejor considerados que Estudiantes dentro de la AFA al momento de tomar las decisiones, amparados en una relación que se construyó cuando Diego Armando Maradona fue el director técnico y Claudio Tapia visitó varias veces el estadio del Bosque para saludar al Diez con el presidente Albiazul, Gabriel Pellegrino.



Por el lado del Pincha, el vicepresidente Pascual Caiella será quien esté a cargo de supervisar durante las próximas horas la designación arbitral, a los fines de velar por los intereses del equipo que el próximo domingo jugará por primera vez un clásico en condición de local en 1 y 57 después de más de 15 años.



Si bien todo se pretende desarrollar en un marco de absoluta transparencia, la intención de los representantes de ambos clubes es sugerir previamente a la designación cuáles son los principales candidatos para dirigir el partido número 172 de la historia de enfrentamientos entre el Pincha y el Lobo.