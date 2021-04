Estudiantes marcha rumbo al clásico

Estudiantes marcha derecho rumbo a uno de los partidos más importantes del semestre, el clásico contra Gimnasia. El Pincha, que llega con el ánimo en alza luego del triunfo agónico por

1 a 0 ante Aldosivi en 1 y 57, tuvo su primera práctica con miras al derbi del próximo domingo a las 16.15 en el estadio Jorge Luis Hirschi.



Además, en la antesala al choque frente al Lobo como local, el equipo del Ruso Zielinski rompió el maleficio y volvió a ganar en su casa. Más allá de la victoria sobre la hora que sirvió para calmar las aguas, terminó con una racha de tres encuentros sin ganar y sin marcar goles en Uno. Algo verdaderamente llamativo para su rica historia.



¿Cuándo había sido la última vez que había cantado victoria y gritado un gol como local? En el triunfo, también agónico, contra River 2 a 1, por la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional. El gol en el final de Fabián Noguera había sido el último festejo del Pincha, ya que después llegaron un empate y dos derrotas (0-0 vs. Racing, 0-2 vs. Colón y 0-2 vs. San Lorenzo).



Al mismo tiempo, pudo volver a sumar de a tres tras cuatro encuentros sin ganar. Su última victoria había sido el 5 a 0 ante Arsenal en Sarandí. Además, con los tres puntos obtenidos el sábado último, quedó segundo junto al Millonario en la Zona 1 con 15 puntos, detrás de Colón que es el amplio líder con 20 unidades.

Primera práctica con miras al derbi del domingo



De esta forma, y con la energía renovada luego del descanso que tuvo el domingo, los futbolistas tuvieron su primera práctica con los cañones apuntando al clásico. Como sucede en cada comienzo de semana, hubo fútbol entre los que no jugaron el sábado y aquellos que disputaron pocos minutos, en un ensayo junto a futbolistas de la Reserva y algunos juveniles de la Cuarta división.

El resto del plantel realizó tareas regenerativas.



La buena noticia para el entrenador fue que, luego de superar la Covid-19 y estar aislado 10 días, Jorge Rodríguez se sumó a los entrenamientos y estará a disposición para el domingo. Corcho ingresaría en lugar de Nazareno Colombo, mientras que Iván Gómez seguiría como titular debido a la lesión de David Ayala. La semana también tendrá el seguimiento de cerca a las evoluciones de Fernando Tobio y Lucas Rodríguez, ambos con lesiones musculares de grado 1.



Para el resto de la semana, la actividad se concentrará en el Country Club hoy, mañana y viernes por la mañana, ocasión en la que se llevarán a cabo los hisopados para plantel y cuerpo técnico. En tanto que el jueves, el entrenamiento se desarrollará en 1 y 57.