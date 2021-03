Confirmada la vuelta del handball metropolitano

Este fin de semana comenzarán las competencias en Buenos Aires, aunque los equipos del Pincha deberán esperar una semana más para volver a las canchas en los encuentros válidos por la fecha 2. Al final del semestre habrá tres campeones por rama (Grupo A, Grupo B, Grupo C), sin descensos ni clasificación a Torneos Nacionales.

Las zonas fueron conformadas de acuerdo a la ubicación geográfica de los clubes: Zona CABA, Zona Sur, Zona Oeste/Norte. A su vez, se establecieron tres niveles priorizando las categorías de participación de cada uno.

En cada zona se enfrentarán todos contra todos y los dos mejores de cada una pelearán por el título en una zona de seis equipos. Los demás también se enfrentarán en nuevos grupos para determinar las ubicaciones finales.

Los equipos femeninos de Liga de Honor y Primera competirán en el Torneo Apertura A. El equipo masculino de Primera afrontará el Torneo Apertura A, mientras que el de Tercera División jugará el Torneo Apertura B junto a los de Segunda.

Mayores damas

Estudiantes competirá con sus equipos de Liga de Honor (A) y de Primera (B) el Torneo Apertura A, siendo parte de la Zona A2, junto a A. A. C. F. Quilmes A, Banfield A, Cideco A, Club Atlético Lanús A, Mariano Acosta A, SAG. Lomas A, Sedalo, Villa Modelo A. El debut para el equipo principal será el domingo 28 de marzo ante Villa Modelo A como local. Ese mismo día, el segundo equipo Albirrojo visitará a A. A. C. F. Quilmes.

Mayores caballeros

Estudiantes A compartirá la Zona A2 del Torneo Apertura A con A. A. C. F. Quilmes A, A. A. C. F. Quilmes B, Lanús A, Mariano Acosta A, Racing Club A, SAG. Lomas A, Sedalo A, Libre 1 y Libre 2. En su primer encuentro por la fecha 2 visitará a A. A. C. F. Quilmes A el sábado 27 de marzo.

Por su parte, Estudiantes B jugará el Torneo Apertura B dentro de la Zona B2, junto a Cideco, Banfield, Lanús B, Instituto Grilli, SAG. Lomas B, Villa Modelo, Libre 1, Libre 2 y Libre 3. El elenco Albirrojo hará su debut el sábado 27 de marzo cuando enfrente a Banfield en condición de visitante.