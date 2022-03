Copa Italia: Milan e Inter empataron en la ida de las semifinales

Había una gran expectativa en la previa: por la rivalidad histórica, por el contexto y por los apellidos dentro de la cancha. Pero el encuentro no fue tal como se esperaba. Milan fue más que Inter pero no pudo romper el cero en San Siro e igualaron sin goles por la ida de la semifinal de la Copa Italia. Con Lautaro Martínez de titular y Joaquín Correa ingresando desde el banco de suplentes, el Nerazzurro no tuvo un buen partido pero aguantó el resultado y el finalista se definirá en Giuseppe Meazza en abril.

Los dirigidos por Stefano Pioli obtuvieron el dominio de la pelota y del terreno de juego desde el comienzo, con un buen Rafael Leao, que llegó con peligro en varias ocasiones, pero nunca pudieron superar a Samir Handanovic. Por su parte, los de Simone Inzaghi no generaron riesgo en el arco defendido por Mike Maignan y el Toro sigue con su sequía en 2022 con el elenco italiano.

La segunda etapa fue similar. El local llegaba pero sin eficacia y la visita hacía lo que podía. Los ingresos de Alexis Sánchez y del exjugador de Estudiantes poco cambiaron la ecuación y finalmente terminó sin goles el Derbi della Madonnina. La vuelta para definir al finalista será a fines de abril, con día y horario a definir. La otra serie la jugarán Fiorentina y Juventus, que tendrá su primer encuentro en la jornada de hoy desde las 17 en Florencia.

Niza, finalista en Francia

Niza, con el arquero argentino Walter Benítez en el banco de suplentes, se clasificó a la final de la Copa de Francia tras vencer en las semifinales al modesto FC Versailles por 2 a 0.

Los goles de Niza, que en octavos de final eliminó al gran favorito, el Paris Saint-Germain de Lionel Messi, fueron anotados por Amine Gouiri y Kasper Dolberg.

FC Versailles, de la cuarta división del fútbol francés, hizo un torneo histórico más allá de la derrota de hoy. El otro finalista saldrá del choque de hoy entre Nantes y Mónaco.

Por la FA Cup de Inglaterra, mientras tanto, Manchester City logró el pase a los cuartos de final al vencer de visitante a Peterborough (de la Championship League, Segunda división) por 2 a 0. Los goles fueron de Riyad Mahrez y Jack Grealish.

El mismo camino siguieron Crystal Palace (2-1 sobre Stoke City) y Middlesbrough (1-0 en alargue al Tottenham de Cristian Romero).