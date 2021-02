Cumbre del fútbol argentino: se juntaron los 26 clubes de La Liga

Tras casi un año de Zoom y virtualidad, finalmente los dirigentes de la Liga Profesional de Fútbol se vieron las caras. En una reunión de Comité Ejecutivo y con la presencia del presidente Marcelo Tinelli, se tocaron diferentes temas y también se le dio la bienvenida a David Garzón, flamante presidente de Huracán.

Además, es la primera reunión formal (más allá del sorteo) con la participación de Platense y Sarmiento. La idea es que estas charlas se repitan con una periodicidad establecida, algo que hacía la extinta Superliga.

En representación de Gimnasia estuvo su presidente Gabriel Pellegrino, mientras que por Estudiantes quien dijo presente fue el vicepresidente Pascual Caiella. Sin embargo, más allá de lo protocolar y el reencuentro, El Clásico pudo averiguar que uno de los temas que se puso sobre la mesa fue la vuelta del público a los estadios.

Esta idea también se viene trabajando desde la AFA, incluso el propio presidente Claudio Tapia mantuvo reuniones con sectores de la política, principalmente en la Ciudad de Buenos Aires. Pese a esto, tanto CABA como Provincia descartaron que pueda darse el regreso del público en el primer semestre.

La coincidencia de los argumentos es que recién en junio podría analizarse esta posibilidad, siempre y cuando avance el plan de vacunación.

Según la información exclusiva a la que accedió este diario, algunos dirigentes consideran que con estrictos protocolos y voluntad política, podría darse este retorno controlado. Sin embargo, otro grupo de dirigentes no ven factible el regreso del público en el corto plazo.

El Gobierno acelera para tener partidos en la TV Pública

La negociación empezó a tomar cierto color tras un fin de semana de Carnaval cargado de rosca e incluyó todo tipo de condimentos, entre ellos, la guerra abierta entre los socios que explotan los derechos audiovisuales: Disney (Fox y ESPN) vs. Turner.

“Llegamos a un punto en el cual no hay marcha atrás. La TV Pública va a terminar transmitiendo partidos. Resta definir cuántos y de qué manera, pero hoy no hay margen para que las empresas no cedan”, le confiaron integrantes de la negociación en exclusiva a El Clásico.