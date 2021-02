Experiencia o juventud, la duda en la dupla del Lobo

Como viene sucediendo desde el lunes cuando el plantel regresó a los entrenamientos, la duda en Leandro Martini y Mariano Messera sigue siendo quién será el reemplazante del expulsado Harrinson Mancilla, aunque la idea es que hoy se vaya aclarando el panorama y mismo en el entrenamiento de ayer hubo un indicio.

Gimnasia se entrenó ayer por la mañana en Estancia Chica donde hubo ejercicios con pelota y hasta se llevó a cabo una práctica de fútbol formal donde Ignacio Miramón formó parte del equipo titular, mientras que Emanuel Cecchini estuvo para los suplentes.

Con este parado de equipo, marca un indicio de que a priori el ex-Banfield estará en el banco de los suplentes el sábado mientras que el juvenil de 17 años está bien posicionado para ser el reemplazo del volante colombiano.

Lo de Cecchini se debe a que recién esta semana comenzó a entrenarse con el plantel y el cuerpo técnico quiere llevarlo de a poco, por lo tanto, la idea es que no sea parte del equipo titular que ya está acoplado sino que empiece a sumar minutos desde la banca siendo una de las primeras opciones para el CT.

Por el lado de Víctor Ayala, viene respondiendo bien respecto a su lesión en la rodilla derecha y lo esperarán a ver cómo sigue entrenando hoy y mañana ya que si está en óptimas condiciones, le puede ganar la pulseada a Miramón.

Por eso mismo, entre la experiencia del paraguayo o la juventud del nacido en Bolívar parece estar el acompañante de Matías Miranda.

“Cuando me llamaron enseguida dije sí”

Tras el entrenamiento matutino de ayer, el nuevo arquero Albiazul, Rodrigo Rey, dialogó en conferencia de prensa sobre su llegada a Gimnasia, el recibimiento del plantel, el partido con Talleres y lo que se viene este fin de semana. Respecto a cómo se dio su arribo, el arquero expresó:

“El club me presentó una propuesta por dos años, y me gustó mucho. Ni bien me llamaron dije que sí, y acá estoy hoy”. Además, agregó: “Vi el último torneo de Gimnasia me había gustado como se jugó. Me propusieron venir por dos años y enseguida dije que sí porque me gustó el desafío”.

Luego, el rosarino hizo mención al juego del Lobo y cómo fue su debut frente al Matador: “Hay una idea de juego clara, eso es muy bueno. Jugamos igual en casa como de visitante. Eso no se suele ver, queremos seguir con esa idea. Fue muy lindo jugar mi primer partido, y ganar con el arco en cero”, comentó.