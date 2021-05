Da Ponte quiere un equipo protagonista

Defensores de Cambaceres está en la dulce espera del debut del próximo domingo a las 15.30 en el estadio 12 de Octubre contra Liniers, por la primera fecha del Torneo Apertura de la Primera D Metropolitana. Por este motivo, diario Hoy le realizó una entrevista al técnico del primer equipo, que brindó sus sensaciones en la previa de este puntapié inicial después de mucho tiempo para el elenco ensenadense.



Comenzando con sus palabras con este multimedio, el Ruso manifestó: “Fueron casi tres meses de trabajo, donde se cortó en el medio por la pandemia, estuvimos 10 días parados, pero después volvimos bien. Se ha trabajado bien, se ha reforzado el equipo en las posiciones que creímos que se tenía que reforzar y estamos esperando el domingo”.



“Trabajamos para arrancar el 20 de abril, para el 15, para el 8 de mayo, y de a poquito iremos poniendo a punto lo que nos hacía falta. Hace dos semanas pensábamos que arrancábamos en esta fecha y nos faltaban detalles. Programamos los entrenamientos para acercarnos al debut de la mejor manera”, agregó.



En torno a la preparación, deslizó: “Programamos tres amistosos y no los pudimos jugar, pero no hay excusas, hace rato que venimos trabajando con la intensidad que buscamos. Estamos en buenas condiciones para afrontar el torneo”.



“La idea es ser un equipo protagonista, no salir a esperar para ver qué hace el rival o salir a respetarlo. Sí tomar las precauciones de cada caso, en cada equipo particular. Queremos ir a buscar el resultado, intentar jugar, hacerse muy fuerte de local, ser agresivo. Eso es lo que buscamos e intentamos inculcar”, añadió.



Sobre el armado del plantel expresó: “Le pedí a los dirigentes que se queden los jugadores que yo quería del club y reforzarse con futbolistas de la categoría, que yo sabía que funcionaban. Los primeros días estudiamos al plantel, evaluamos y luego fuimos a buscar lo que pensamos que nos faltaba. Queríamos tener una columna vertebral de la Primera D”.



Para cerrar con sus palabras, Da Ponte admitió que “todos sabemos y pensamos que Cambaceres no tiene que jugar en la Primera D. El club está ordenado, creciendo, está haciendo un polideportivo y una pensión, si eso lo podemos ayudar subiendo de categoría, bienvenido sea. Vamos a tratar de hacer eso haciendo una buena campaña, queremos dar una batalla hasta el final”.