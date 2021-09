Daniil Medvedev conquistó el US Open y dejó a Djokovic sin la chance de ganar el Grand Slam

La mesa estaba servida para la fiesta de Novak Djokovic, pero allí apareció Daniil Medvedev para cancelar los planes y establecer su propia ceremonia. El ruso se impuso ante el serbio en la final del US Open y se alzó con el primer título de Grand Slam de su carrera. No solo se tomó revancha de la derrota que había sufrido contra el mismo rival en el partido decisivo del Abierto de Australia, sino que también le impidió a Nole alcanzar su gran objetivo de quedarse con los cuatro torneos grandes de la temporada.

Medvedev, de 25 años y número 2 del ranking mundial, consiguió una victoria contundente con un triple 6-4 ante un líder del escalafón, que estuvo lejos de su mejor versión en lo tenístico, en lo físico y en lo psicológico.

Una victoria en sets corridos frente al mejor jugador del mundo, y uno de los grandes de la historia, no significa que haya sido fácil el trámite para Medvedev, que también debió pelear contra sus nervios y el público. El estadio no quería verlo ganar a él, sino a Nole. Y no lo ocultó: gritó cada punto del serbio como si fuera el último. Incluso la gente bancó a Djokovic en sus locuras, como la de destrozar su raqueta en el segundo set.

Al borde de las lágrimas, el serbio habló ante más de 23.000 espectadores luego de su derrota en la final. Primero, se dirigió a Medvedev y dijo: “Daniil, jugaste un gran partido, un gran torneo. Si hay alguien que merece un título de Grand Slam, eres tú. Nos llevamos bien, y eres una de las grandes personas en el tour, así que deseo que ganes muchos más y estoy seguro de que volverás a estar en este escenario nuevamente”. Luego, le habló al público: “Quiero decir que esta noche, a pesar de no haber ganado, mi corazón está lleno de alegría porque ustedes me han hecho sentir alguien muy especial. Nunca me habían hecho sentir así aquí, así que gracias. Los quiero”, confesó.

A los 25 años, Medvedev celebra el decimotercer título de su carrera, que también es el más importante de todos. Es el noveno campeón distinto que ha tenido el US Open en los últimos 14 años, incluyendo a jugadores que obtuvieron en Nueva York su primer Grand Slam, entre ellos Dominic Thiem (2020), Marin Cilic (2014), Andy Murray (2012) y Juan Martín del Potro (2009).