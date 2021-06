De los anhelos del Ruso a las apuestas de la dirigencia: ¿quién tiene la pelota en el mercado?

Los puestos se respetan y en el cuerpo técnico de Ricardo Zielinski lo saben. Las jerarquías en un club son similares a las de cualquier gran empresa y, si bien delegar es parte del trabajo, como en el mundo empresarial, los jefes son los jefes. “Los jugadores que vamos a buscar son consensuados entre todas las parte”, le aseguraron a este multimedio desde la dirigencia de Estudiantes, respondiendo a las inquietudes de varios sobre los refuerzos importantes que pidió el cuerpo técnico y que aún no llegaron.



Sin embargo, la última palabra en las contrataciones siempre son de los directivos, más aún si entre los dirigentes más cercanos al área de Fútbol está el vicepresidente e ídolo del club, Juan Sebastián Verón. Por esta razón, y si bien las conversaciones entre el entrenador y la Comisión Directiva son constantes y fluidas, el Ruso ya está comenzando a impacientarse por la falta de jugadores para completar un plantel al que le falta jerarquía en ataque y juego en el mediocampo. Además, el DT ya perdió dos batallas, aunque aún no se hagan oficiales: la solicitud de renovación de Lucas Rodríguez y la continuidad de su delantero fetiche, Federico González.



Al mismo tiempo, y aunque su evaluación del equipo tras la eliminación ante Independiente por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional haya sido positiva, fue claro en la reunión que tuvo en el Country de City Bell hace un mes con la Secretaría Técnica, y pidió nombre de relevancia de cara a la próxima temporada. Y por ahora, el club estuvo más abocado a observar futbolistas del ascenso nacional, que negociar por los nombres que les fue acercando el técnico Albirrojo.



En las próximas horas, firmará Ricardo Ezequiel Ramírez, un extremo proveniente de San Telmo que estampará la firma a préstamo hasta diciembre de 2022, pero que no viene para ser titular. Por otro lado, también estaban por cerrar la segunda incorporación, también de una categoría menor. Se trataba de Silvio Alejandro Martínez, jugador de 24 años de Defensores de Belgrano, quien por ahora seguiría en el Dragón, debido a que Estudiantes y Defensores no llegaron a un acuerdo por un préstamo.



En otro orden de situaciones, según pudo saber El Clásico, en el Pincha apuntan al fútbol mexicano, y si bien aún no hay una negociación formal, en los próximos días podrían iniciar las charlas con Ignacio Malcorra, un jugador que gusta hace tiempo.

Pretemporada: los que no estarán en City Bell la próxima semana

Estudiantes retomará los trabajos en el Country Club de City Bell luego del parate por haber quedado eliminado de la Copa de la Liga Profesional ante Independiente, y de esta manera comenzará la pretemporada de cara al próximo torneo. En ese sentido, en el predio Albirrojo habrá varios que no estarán a la par de sus compañeros ni a disposición del cuerpo técnico de Ricardo Zielinski.



En primer lugar, los casos ya conocidos de Lucas Rodríguez, por quien la dirigencia hizo una oferta a través de su representantes, Christian Bragarnik, pero este la rechazó y aún no hay acuerdo.

Lo cual indica que Tití quiere seguir su carrera en el exterior, y no en Argentina. De igual manera, no será el único, sino que lo acompañarían: Federico González, Mauro Díaz, Enzo Kalinski y podría sumarse Nicolás Pasquini. Este último con vínculo contractual hasta diciembre de este año, aunque desde Lanús lo sondearon para un posible regreso al club del cual es hincha.



Así las cosas, el próximo lunes habrá varios casilleros vacíos y por llenar en el comienzo de la pretemporada en City Bell.