Denuncian a dirigente saliente por “maltrato laboral”

La casa madre del fútbol liguista de la ciudad continúa con días agitados y pareciera no tener paz. Luego de las elecciones que tuvieron lugar el 7 de septiembre, donde se consagró como presidente de la Liga Amateur Platense a Eduardo Castagnani, y de que la lista opositora no apruebe la nueva Comisión Directiva pidiendo la impugnación de la Asamblea, un nuevo escándalo salió a la luz en la sede de calle 6. Tres empleadas de la LAP denunciaron penalmente al secretario general saliente y candidato opositor en el acto electoral, Daniel Arteca, por maltrato laboral. Natalia Gonzalo, una de las denunciantes, dialogó en exclusiva con diario Hoy: “A pesar de que había compañeros masculinos, este señor se dirigió de forma directa hacia nosotras y eso configura la violencia y maltrato a la mujer. No queremos que esto se mezcle con la cuestión electoral”, señaló.

Según el relato de la denunciante, el hecho tuvo lugar unos días previos al acto electoral: “Nos encontrábamos trabajando en la sede de la LAP hasta que ingresó Arteca visiblemente ofuscado. Quiso ingresar en mesa de entradas una documentación desviando el modo de trabajo que se nos había indicado y al contestarle que teníamos órdenes de no hacerlo, comenzó a gritar. Su objetivo era introducir a Daniel Martins Goncálvez como presidente de Curuzú Cuatiá para contar con el voto de un señor que hace 10 años no va a su club y en el que figura como persona jurídica”, afirmó.

Consultada sobre el momento de máxima tensión, Gonzalo detalló: “Le comenté a Arteca que nosotras somos empleadas y ­cumplimos órdenes, a lo que le pedí que no nos comprometa en hacer algo que no podemos”. Y agregó: “Arteca nos contestó gritando, nos aclaró que él era el secretario y debíamos obedecerlo dado que el estatuto, en su artículo 58, establece que nosotras dependemos de él”.

La denunciante también cuenta que el excandidato a presidente quiso sacarle su sello del escritorio para introducir la nota a toda costa pero, al verse imposibilitado, se puso todavía más agresivo. “Se quedó gritando en la vereda y después se reunió con Mazzacane para finalmente darle curso a su nota, aunque después la Comisión Fiscalizadora se la rechazó”, comentó Gonzalo.

“Decidimos contarlo y que llegue a la opinión pública para que no se vuelva a repetir una situación tan desagradable, en mi caso trabajo desde hace 13 años en la Liga y nunca me tocó vivir algo así”, concluyó una de las denunciantes.

Por último, tras una extensa charla con El Clásico, Natalia Gonzalo remarcó que presentaron una cautelar para que se ordene el cese en las conductas de hostigamiento por parte del mandatario de Alumni, a la espera de que la Justicia dicte la perimetral para que Arteca no pueda acercarse más al lugar de trabajo de las denunciantes (la sede de la Liga Amateur Platense).