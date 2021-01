Descalabro en el Australian Open: ya son 72 los tenistas aislados

El arribo de los tenistas a Australia con la misión de disputar el primer Grand Slam de la temporada, más una serie de torneos previos, no resultó lo esperado: al menos 72 jugadores fueron enviados a estar en cuarentena por casos de coronavirus en tres vuelos hacia Melbourne. Los positivos se detectaron en aviones chárteres que partieron desde Los Ángeles, Doha y Abu Dabi hacia la sede del Abierto australiano. Con esto, todos los jugadores deberán estar 14 días en los hoteles y no podrán entrenarse fuera de las habitaciones. Hay dos argentinos que ya lo están padeciendo: Guido Pella y Juan Ignacio Londero. El escenario es delicado y ya se evalúa retrasar el comienzo de los torneos.



Para facilitar la logística de viaje de los tenistas durante la pandemia, Tennis Australia había contratado 15 vuelos para llevar a los jugadores desde las primeras paradas del año (Antalya, en Turquía, y Delray Beach, en Estados Unidos), así como de puntos estratégicos como Abu Dabi y Los Ángeles. Otros, por supuesto, fueron arribando desde Doha, donde se jugó la qualy. Así fue como se encontraron casos positivos en diferentes vuelos. Los infectados no son jugadores pero todos los pasajeros fueron considerados como “contactos estrechos” por las autoridades australianas, y por la cuarentena, no podrán salir de sus habitaciones a entrenarse.



Según se supo, uno de los vuelos chárteres, el QR7493, había partido desde Los Ángeles, Estados Unidos. En ese avión se trasladaron dos argentinos: Pella y Londero. El director del torneo del Abierto de Australia, Craig Tiley, emitió un comunicado en el que dijo que todos los jugadores involucrados no podrán salir de sus habitaciones de hotel durante 14 días y hasta que sean dados de alta. Vale recordar que está programado que el torneo arranque el 8 de febrero.



Así, varios de los protagonistas manifestaron su fastidio en las redes sociales. Algunos ya apelaron al ingenio para exhibir sus entrenamientos dentro de las habitaciones, en las que contarán con bicicletas estáticas. Al cordobés Londero, por ejemplo, se lo vio parado sobre una silla, haciendo trabajos de dorsales con cintas elásticas fijadas a la puerta del cuarto.



Dentro de este panorama adverso, las autoridades del certamen mantuvieron una reunión por Zoom con los protagonistas y no se descarta la demora en el inicio del primer Grand Slam de la temporada.

Los argentinos, aislados en Doha

Francisco Cerúndolo fue uno de los argentinos que participó de la qualy del Abierto de Australia, realizada en Doha. Al cabo, resultó el único tenista de este país que superó la primera ronda, pero quedó eliminado de la competencia al anunciar su contagio de coronavirus tras un testeo.



Aunque los problemas no terminaron allí: el resto de sus compatriotas que fueron considerados “contactos estrecho” tras una cena grupal todavía continúan aislados en Catar: Guido Andreozzi, Renzo Olivo, Facundo Bagnis, Andrea Collarini y Marco Trungelliti.