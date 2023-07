Desde Chipre buscan a Melluso

En las últimas horas a Calle 4 llegó una oferta formal desde Chipre para quedarse con los servicios del lateral izquierdo Matías Melluso. Puntualmente se trata del Pafos, quien ofreció 300.000 euros por el jugador tripero como compensación a la ruptura del contrato que vence en diciembre y por el cual todavía no hubo renovación. Desde Gimnasia están analizando esta oferta y hasta el momento no han respondido, porque también hace algunos días habían comenzado las charlas para la renovación del vínculo con Melluso.

En la primera reunión para esta extensión del contrato no hubo acuerdo en los números; pero la intención de las dos partes es llegar a buen puerto. Además, la postura del defensor es que entre dinero al club en el caso de que no haya arreglo, y así no irse libre con el pase en su poder y sin ingresos al tripero.

Habrá que ver cómo sigue esta situación tanto del contrato como de la oferta; aunque la idea del Lobo es no solo intentar la renovación sino también buscar que el monto sea un poco mayor. En los próximos días habrá novedades para así comunicarle todo al equipo chipriota.