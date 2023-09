Desde La Plata salió el nuevo campeón

Dicen que en la vida todo esfuerzo trae su recompensa. Y por supuesto, el deporte no es ajeno a estas cuestiones. Con tan solo 17 años, el platense Juan Pablo Bonatto se consagró campeón sudamericano de powerlifting en la categoría sub junior de -59 kg. La competencia se desarrolló en la Universidad de Ingeniería ubicada en Rimac, Perú. A horas de haber aterrizado en suelo argentino, el joven del Colegio Eucarístico dialogó en exclusiva con diario Hoy.

El powerlifting es una disciplina deportiva que consiste en levantar el mayor peso posible en tres movimientos diferentes. Aunque se la conoce por su término en inglés, la traducción al español sería levantamiento de potencia. Juan compitió en su categoría con tres tiros de sentadillas, tres de banco plano y tres de despegue -peso muerto-. Y ganó sacándole más de 25 kilos de diferencia al segundo competidor.

“La experiencia fue fascinante. Durante todo el trayecto se presentaron adversidades, ya sea la situación económica del país, tener que armar el viaje a pulmón y también algunos errores por parte de la federación peruana respecto a la organización. Aun así, con viento en contra, estábamos ahí, cargando kilos, bancando y alentando. Llegaron deportistas desde Buenos Aires, Corrientes y San Luis, siempre codo con codo, buscando honrar el nombre de Falpo (Federación Argentina de Levantamiento de Potencia)”, comenzó señalando el joven de nuestra ciudad.

Consultado sobre el esfuerzo personal y familiar para seguir adelante con su carrera deportiva, “Juampi” explicó: “Este torneo no solo fue mío, sino también de todas esas personas que me acompañaron en el trayecto, mi familia, mis amigos ¿Y si mis viejos no ayudaban con el viaje? ¿Y si mi entrenador Luis y mi padrastro no me metían a entrenar? ¿Y si mi nutricionista Fernando no me ayudaba con la alimentación? ¿Y si tanto Antonella, Marcelo, Flavia y el resto de la Federación no me apoyaba en la estancia del torneo? La historia obviamente no hubiera sido la misma. En cada kilo que levantaba había más personas ayudándome a levantar la barra. Aún así, intentando mencionar me quedo corto, por eso siempre estaré eternamente agradecido con todos”.

Cabe recordar que el joven del centro platense llegó al sudamericano tras ganar la medalla dorada en el campeonato nacional del año pasado en Bahía Blanca. Por último, Bonatto contó sus sensaciones sobre representar al deporte argentino en el exterior: “Debo agradecer a la vida y a Dios. De algo que empezó como un simple entrenamiento, terminó haciendo que me ponga una camiseta color celeste, blanco y amarillo dándome la oportunidad de representar a la nación que llevo en el corazón”.