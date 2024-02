Después de la lluvia, salió el sol para San Carlos

Villa San Carlos rompió la mala racha. El equipo comandado por Lucas Licht venció por 3-1 a la UAI Urquiza, con goles de Bautista Biffi, Franco Cacace y Tomás Romero. José Ingratti había abierto el marcador para la visita. Primera alegría del año para el Celeste, como también para el Bochi como director técnico.

La segunda fecha del Torneo Apertura de la Primera B Metropolitana nos brindó un encuentro muy emotivo y con un ingrediente muy particular: el mal clima. Esto hizo que el campo de juego del Gennacio Sálice no luzca de la mejor manera, con mucha agua acumulada y charcos notorios, que no dejaban que la pelota circule con normalidad.

Más allá de esto, el cuerpo arbitral decidió que la historia se desarrolle y a los ocho segundos llegó un golpazo para el Villero. Ingratti, luego de una jugada preparada, le permitió al Furgón ponerse en ventaja prácticamente desde el vestuario.

En desventaja, el Celeste logró meterse rápidamente en partido y a los 22 encontró la igualdad con el gol de Biffi. Ya en el inicio del complemento, de una pelota detenida llegó el tanto de Cacace, por lo que los dos jóvenes que llegaron libres de Estudiantes le dieron una gran satisfacción al cuerpo técnico.

Sobre el cierre vio la roja Federico Slezack, pero esto no complicó los planes, ya que en tiempo adicional, en una contra, apareció el hijo de Chirola, Tomás, para decretar el 3-1 final.

De esta manera, San Carlos se sacó de encima una mala racha de más de seis meses sin ganar. La última vez había sido en julio pasado ante Dock Sud, al tiempo que Licht pudo celebrar su primera alegría como DT, ya que en el debut fue derrota contra Colegiales en Munro. La próxima visitará en Burzaco a San Martín, el viernes por la noche.

Sábado cargado en el Nacional

Las condiciones climáticas no fueron del todo favorables para el desarrollo de los partidos, pero igualmente tuvimos mucha acción en el Nacional. Se llevaron a cabo buena parte de los encuentros que corresponden a la segunda jornada del campeonato.

El encuentro más destacado lo protagonizaron Almagro contra Morón, con victoria por 2-1 para los locales, con goles de Mendoza y Basualdo. González había puesto el empate transitorio para el Gallo.

Andrés Yllana logró reponer a Aldosivi, que en Puerto Madryn le ganó por 2-0 al Deportivo, con tantos de Colazo. Los del Chueco venían de perder en el debut.

Hubo dos empates sin goles que aburrieron a todos: San Miguel 0-0 Estudiantes de Buenos Aires y Quilmes 0-0 Talleres de Escalada.

Cerrando el repaso, San Telmo y Gimnasia y Tiro de Salta quedaron a mano, igualando 1-1.

Vale recordar que todo comenzó el viernes con la victoria a domicilio de Chacarita 2-0 frente a Ferro. Este domingo el gran destacado será la visita de Colón a Villa Crespo para medirse con Atlanta, desde las 17:00. Además, a las 18:30 Maipú será local de San Martín de Tucumán.

Finalmente, al cierre de esta edición jugaban Almirante Brown con Tristán Suárez y Brown de Adrogué con Temperley.