Domínguez: “Estamos muy dolidos”

Un baldazo de agua fría en un mayo helado. Estudiantes perdió ante Huachipato por 4 a 3 en Uno y quedó eliminado de la Copa Libertadores. Tras la derrota, Eduardo Domínguez enfrentó los micrófonos y dialogó en conferencia de prensa. “Sentíamos que teníamos equipo para pasar a instancias finales y no lo pudimos lograr. Estamos muy dolidos. No lo perdimos solo hoy, también con Huachipato en Chile y con Gremio de local”, expresó el DT. Al ser consultado por la eliminación de la Copa y las posibilidades de ingresar a la Sudamericana, dijo: “De la Sudamericana todavía no estamos afuera. Dependemos de otros resultados. Veremos en qué condiciones vamos a Brasil”.

“Ya estando en ventaja buscamos hacernos fuertes con la tenencia de pelota. La circulamos de buena manera, pero no era eficaz, era tenerla por tenerla. Con ese jugador más en el medio nunca hicimos pie”, explicó el Barba sobre el desarrollo del partido de local. Y agregó: “Tener una consagración en el medio de una copa internacional te desvía. No lo vamos a poner como excusa. Se jugaban instancias decisivas, el equipo lo coronó y fue campeón. Debemos tomar nota y aprender”.

“Tenemos la tranquilidad de que el club tiene la participación en la competencia más importante el próximo año. Tenemos que trabajar mejor porque el año que viene va a ser lo mismo”, declaró.

Por último, Eduardo Domínguez expresó: “En todo este tiempo hemos generado muchas situaciones, encontramos espacios con equipos que se tiran muy atrás. Hoy no jugamos bien, muchos otros partidos sí lo hemos hecho. El juego de Estudiantes es efectivo, hoy nos costó”.

River cierra su zona ante Táchira en un partido incómodo para el DT

Quizás en River Plate no esperaban que el partido de esta noche ante Deportivo Táchira por la sexta fecha de la Libertadores fuera tan importante. El Millonario, ya clasificado a octavos de final, será líder del Grupo H.

Pero el cotejo que argentinos y venezolanos disputarán desde las 21:00 (hora local) en el Monumental, con transmisión en vivo por Star+ (solo para Sudamérica), trasciende a los 90 minutos. Después de una década súper exitosa, protagonizada por Marcelo Gallardo y continuada por Martín Demichelis, el actual DT, en Núñez reina la zozobra.

Si bien Demichelis nunca se ganó al hincha, que tendrá (o no) legítimos reclamos, como la pelea con Enzo Pérez, charlas en off mediante, la baja de rendimiento en partidos eliminatorios o algunas declaraciones desafortunadas, el presente de River se vio agravado por la eliminación en la Copa Argentina, a manos de Temperley, y la derrota frente a Argentinos Juniors por el Torneo de la Liga.