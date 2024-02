Domínguez festejó el triunfo, pero palpitó el clásico

Se quedó con el duelo de protagonistas. Estudiantes de La plata se quedó con los tres puntos en el estadio Jorge Luis Hirschi frente a Newell’s por la sexta fecha de la Copa de la Liga Profesional. Un encuentro entre dos equipos que estaban entre los cuatro primeros de la Zona B. El Pincha invicto y Newell´s con cuatro ganados de cinco jugados. La Lepra además con la posibilidad de ganar y quedar como único escolta de Godoy Cruz de Mendoza. Por eso, luego del partido, Eduardo Domínguez habló en conferencia de prensa y destacó la importancia del triunfo ante el elenco rosarino. Al mismo tiempo, palpitó lo que será el clásico platense del próximo domingo ante Gimnasia en el Bosque.

“Son partidos que entusiasman, que motivan. Que hoy me permiten encontrarme o trabajar el partido de otra forma, conociendo mejor al rival, conociendo mejor a mi equipo, que mi equipo me conoce más a mí y en otra situación de la que llegué”, comenzó explicando el Barba en el auditorio del estadio Jorge Luis Hirschi. Además, comparando el clásico anterior frente al Lobo, recordó: “Yo llegué y a los 10 días tuve ese partido, hoy ya vamos casi un año trabajando, nos encuentra más fuertes y lo queremos ir a mostrar”. En esa misma línea, el entrenador continuó: “Sabemos lo que tenemos que trabajar, cómo vamos a trabajar y claro que se va a disfrutar. Vemos, sentimos, hoy lo palpitamos en el final del partido fue emocionante, cómo estaba la gente, cómo nos alentó”.

No obstante, pese a la presión lógica de un partido clásico, Domínguez paró la pelota y dejó un mensaje claro para el afuera y para el adentro. “Lo vamos a disfrutar, vamos a trabajar, vamos a estar concentrados, es un partido importante pero no es ni de vida ni de muerte. Yo la vida la dejo por mi familia, no por un partido de fútbol, y creo que muchos también. Es un fin de semana que va a ser muy estresante para el fútbol argentino, no es ni de vida ni de muerte. Todos vamos a despertar al otro día, contentos, no tan contentos algunos, pero esto sigue. El mensaje de todos tiene que ser eso”.

Y cerró: “Es un partido importantísimo, que lo espera toda la ciudad. Se puede tomar como una final más, es una final para nosotros. Que no se confunda el vida o muerte con que lo vamos a tomar a la ligera, no. Es el partido que el hincha quiere entrar a la cancha y nosotros vamos a representar a ellos”.