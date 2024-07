Domínguez pidió paciencia y “seguir localizados”

Estudiantes volvió a la acción en la Liga Profesional con un empate sin goles frente a Unión de Santa Fe en el estadio Jorge Luis Hirschi.

Si bien no pudo ganar, el entrenador albirrojo, Eduardo Domínguez, destacó el punto después de lo que había sido la derrota y eliminación por Copa Argentina.

“El rendimiento fue mucho mejor en actitud, en cómo se encaró el partido. Enfrentamos a un equipo muy difícil, muy duro, muy físico. Más allá de los contragolpes, no nos hicieron daño. El equipo propuso lo que generalmente propone, hoy podemos evaluar mejor al equipo en cuanto a las individualidades. Nos falta lucidez y cuando somos profundos erramos en la individualidad. Tenemos que tener paciencia y seguir focalizados como el partido de hoy”, comenzó explicando el DT.

Por otra parte, se refirió a los juveniles que siguen sumando experiencias, pero sin tener minutos: “Son chicos, a alguno todavía le falta, los chicos lo tienen que tomar para crecer y aprender. Tienen que seguir creciendo y empujando. Creíamos que en este partido los cambios eran esos por cómo lo estábamos jugando. Gabriel (Neves) recién está conociendo a sus compañeros y la manera que tenemos de jugar, lo mismo Facundo (Rodríguez), que va de menos a más. Es ensamblar de nuevo el equipo de cero. No nos desespera, estamos con tranquilidad con el libro de pases. Vamos a conformar un buen equipo otra vez”.

Domínguez habló de la llegada de refuerzos y la necesidad de volver a crecer: “Nuestro desafío es buscar crecer, sostener, nos tenemos que desafiar para seguir creciendo. Necesitamos que los que llegan se amolden, que entiendan nuestra manera de jugar”. Además, recalcó: “Lo de Enzo viene bien, no queremos apurarlo, tiene que entrenar fuerte para saber cómo se siente, creo que está para volver, pero no hay que apresurarnos”.

A la hora de referirse a la oferta que le llegó desde la selección de Ecuador, apuntó: “Uno de mis desafíos es querer volver a ganar, quiero lograr que siga creciendo. Obviamente es lindo recibir esas posibilidades, pero hay veces que el camino de uno va por otro lado. Verdaderamente me tomó por sorpresa, después no sé qué va a pasar, si no se dan los resultados me tendré que ir, pero estoy convencido del camino y el horizonte que tengo acá. Sigo eligiendo estar acá”.

Por último, sobre el clásico y el partido con Huracán, dijo: “Vamos analizando partido a partido, nuestro objetivo a corto plazo es ganar el clásico en casa. Algunos terminaron con golpes, veremos mañana y pasado mañana, y de acuerdo a quién esté mejor, jugarán”, y agregó: “Con la concentración que tuvieron, con la decisión que tuvieron y la agresividad, podemos evaluar mejor el rendimiento del equipo. Si no tenemos eso, va a ser difícil el rendimiento”.