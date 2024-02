Domínguez se entusiasma con una revancha clásica

Estudiantes logró una importante victoria 2-0 ante Newell’s en Uno por la sexta fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional. A menos de una semana para el clásico ante Gimnasia, Eduardo Domínguez brindó una conferencia de prensa, palpitó el duelo con el Lobo y marcó las diferencias de aquel clásico que le tocó perder en el Bosque.

En esa línea, el DT marcó: “Son partidos que entusiasman, que motivan. Que hoy me permiten encontrarme o trabajar el partido de otra forma, conociendo mejor al rival, conociendo mejor a mi equipo, que mi equipo me conoce más a mí y en otra situación de la que llegué. En el partido que me tocó perder llevaba 10 días de trabajo, hoy es otra la situación”, comparó Domínguez en relación a su primer clásico dirigido, que terminó con victoria 2-1 de Gimnasia.

“Lo vamos a disfrutar, vamos a trabajar, vamos a estar concentrados, es un partido importante pero no es ni de vida ni de muerte. Yo la vida la dejo por mi familia, no por un partido de fútbol, y creo que muchos también”, enfatizó.

“Es un fin de semana que va a ser muy estresante para el fútbol argentino, no es ni de vida ni de muerte. Todos vamos a despertar al otro día, contentos, no tan contentos algunos, pero esto sigue. El mensaje de todos tiene que ser eso”, agregó.

La séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional será una jornada que tendrá al mundo futbolero en vilo por ser la fecha de los clásicos en la Primera división del fútbol argentino. Un fin de semana en donde se cruzarán todos los rivales clásicos. Por esta razón, el tema de seguridad pasa a ser fundamental. En ese marco, y en lo que respecta al derbi platense que se disputará el próximo domingo a las 19.30 en el estadio Juan Carmelo Zerillo entre Gimnasia y Estudiantes, ayer el club albirrojo adelantó e informó que, a diferencia de otros años, no habrá pantalla gigante en el Country Club de City Bell por motivos de seguridad.

No habrá pantalla para ver el clásico en City Bell

Estudiantes comunicó que no colocará pantallas en el predio albirrojo, debido a una solicitud de los organismos de Seguridad provincial.

Fue mediante las redes sociales y la página oficial del Pincha que informaron a sus socios, socias e hinchas que no lo realizarán: “El club informa a todos sus socios, hinchas y simpatizantes que este domingo 25 de febrero, en el marco de la disputa de un nuevo clásico, el Country Club de City Bell estará abierto como es habitual en la Temporada de Verano, ingresando por el acceso principal del predio. Es importante destacar que por solicitud de los organismos de Seguridad provincial y debido a los hechos de público conocimiento ocurridos en los días previos, se dispuso que no se instalará una pantalla para ver el partido en City Bell”, inició.

“Por otra parte, se recuerda que la pileta cerrará a las 18.00, mientras que el predio pondrá fin a sus actividades a las 19.00”, concluyó.