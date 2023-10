El campeón de la Primera C se definirá en La Plata

La Primera C tuvo su última fecha y dejó una sorpresa especial. Los duelos al Reducido quedaron confirmados (Real Pilar vs. Liniers, Atlas vs. Midland, Lamadrid vs. Sp. Italiano y Claypole vs. J.J. Urquiza). Sin embargo, lo más llamativo es que se jugará un partido que, hace unos días atrás, no estaba previsto. Excursionistas venció como visitante a Central Córdoba de Rosario e igualó en puntos a San Martín de Burzaco, quien fue goleado por J.J. Urquiza 4-0. Estos resultados hicieron que la cima de la categoría sea compartida por Excursio y Sanma -ambos con 36 unidades-. Pese a estar primero el Verde por diferencia de gol, habrá una final, un desempate entre ambos para determinar quién es el campeón. Este ya cuenta con día, horario y lugar para jugarse. La jornada decisiva por ver quien es el campeón de la Primera C será el próximo sábado 14 de octubre, a las 15 ni más ni menos que en el Estadio Único Diego Armando Maradona. Según la información a la que pudo acceder diario Hoy, el duelo definitorio será con público de ambos equipos.