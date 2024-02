El Ciclón le arrebató un punto al Pincha

En la tarde del martes, Estudiantes visitaba a San Lorenzo en el Pedro Bidegain con el objetivo de hacer valer su desempeño en la última fecha ante Tigre y de hundir más al local, que venía de tener una dura derrota.

Sin embargo, en el Bajo Flores se repartieron puntos y todo terminó igualado. Ambos tuvieron su tiempo de juego por lado, pero no concretaron y el duelo concluyó 1 a 1 en el Nuevo Gasómetro.

En la primera mitad disputada bajo el arbitraje de Facundo Tello, se vio un partido mucho más friccionado y polémico que jugado. En los primeros minutos, fue el equipo de Rubén Darío Insúa el que intentó imponer las condiciones con un Nahuel Barrios incansable.

No obstante, Estudiantes, en los pies de Javier Correa, pegó primero y puso la victoria parcial. Después pudo ampliar la diferencia, pero se anuló por el VAR. Luego le cedió la pelota al Cuervo, que mucho no pudo resolver y se fueron al descanso con ese marcador.

En el complemento, el Pincha mermó en el ritmo y al contrario de la primera etapa, donde Enzo Pérez fue el termómetro en la mitad de cancha, el que empezó a levantar fue el Ciclón. Con más ganas que fútbol, los del Gallego intentaron dañar desde los centros y, con dos delanteros más en cancha, pudieron conseguirlo.

Así fue que Bareiro empató las cosas y si bien los de La Plata sufrieron un poco de más en los últimos minutos, todo terminó en empate. Un tiempo para cada uno y un empate para que ambos hagan las paces en este compromiso por la Fecha 5. En actitud le sirve a San Lorenzo y a Estudiantes, para mejorar errores.

El Pincha cambia el chip y pondrá el foco en Newell’s

Tras el duelo jugado ayer frente a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, Estudiantes tendrá un importante tiempo para recargar energías. Si bien el calendario en el fútbol argentino es realmente ajustado, lo cierto es que el elenco comandado por Eduardo Domínguez tendrá varios días antes del próximo duelo.

En su próximo compromiso, que tendrá lugar el lunes 19 de febrero a las 19:15 en UNO, el Pincha se medirá con Newell’s. En la previa, promete ser un hueso duro de roer, ya que si bien en su último partido fue vapuleado por Racing en Rosario, buscará recuperarse en La Plata.

De todos modos, lo importante también es que los del uruguayo Mauricio Larriera tendrán un poco menos de margen, ya que hoy se medirá contra el Inter de Miami, un amistoso en el que Lionel Messi jugará frente al club que lo vio nacer con la pelota.

Polémica en el VAR: A Correa le negaron el segundo grito

Cuando merodeaba el primer tiempo y Estudiantes ya ganaba 1 a 0 en el Nuevo Gasómetro, pudo ampliar la diferencia ante San Lorenzo, pero, sin embargo, fue anulado a instancias del VAR.

Al momento que Javier Correa festejó su segunda conquista, el juez de línea levantó su banderín y el árbitro empezó a escuchar su auricular. El partido fue interrumpido unos minutos, hasta que el VAR ratificó la decisión de la línea. En el Pincha reclamaron que no era posición adelantada porque lo cierto es que era fina, pero ya era historia juzgada.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que le pasa al delantero cordobés, ya que hace dos fechas atrás, ante Racing y en uno, el exdelantero de la Academia se quedó con las ganas de gritar el gol por estar en posición adelantada. La historia no es contrafáctica, pero mucho hubiese cambiado en Boedo si el ex Santos Laguna ampliaba la diferencia, ya que irse al descanso 2 a 0 hubiera generado mucha más tranquilidad.

Enzo Pérez, el relojito en la mitad de cancha

A sus 37 años, Enzo Pérez llegó de River a Estudiantes para aportar su grano de arena. Con fuerte sentido de pertenencia con el León, ayer el mendocino demostró a lo que vino. En conjunto con Santiago Ascacíbar, supo expresar con su fútbol la claridad que el equipo de Eduardo Domínguez necesitaba en la primera etapa. Se necesitaba de eso porque San Lorenzo estaba perdido en esa parte de la cancha y el León crecía más.

Fue reemplazado a los 63 minutos del segundo tiempo por Fernando Zuqui, quien no estuvo muy bien en el Bajo Flores, pero además se dio en un contexto en el que el local aturdía al León. Habrá que ver como alterna el Brujo a Enzo, pero tuvo un buen partido y dio a entender que quiere estar para ser titular en el mediocampo. Ante un equipo más dinámico como Newell’s, el lunes, todo está por decidirse tácticamente.