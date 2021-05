El Demonio volvió a jugar luego de la denuncia por abuso

Diego García tuvo su primer partido oficial tras la denuncia por abuso sexual. El uruguayo jugó el martes desde el arranque para Talleres en el empate 0-0 contra el Deportes Tolima. La “T” había oficializado el 17 de abril la contratación del futbolista, a préstamo y sin cargo hasta el 30 de junio, con posibilidad de prórroga y opción de compra.



Sin embargo, ese anuncio no se hizo vía redes sociales como acostumbra el club y tampoco ha mostrado ni una sola foto del jugador con vestimenta oficial.



El mediocampista, quien llegó procedente de Estudiantes de La Plata con una acusación de “abuso sexual con acceso carnal” a una joven de 21 años deportista del club, pudo sumar minutos en una cancha luego de 4 meses sin poder hacerlo, debido a la denuncia que se produjo en contra de él, el 26 de febrero.



Sin embargo, a pesar de que pudo jugar en el Mario Alberto Kempes, todavía no tiene permitido salir del país para disputar los encuentros de visitantes. La causa por abusa continúa, y la misma está a cargo de la fiscal Cecilia Corfield. En este sentido, en el Pincha no quieren que vuelva, y en Talleres, muchas socias y socios piden la salida del jugador.