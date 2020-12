El emotivo gesto de un hincha de Gimnasia que fue a llevarle flores a Sabella

No hay diferencias ni rivalidades que valgan cuando se trata de homenajear a un ídolo que se fue. En la despedida de Alejandro Sabella en el estadio de Estudiantes se vivió un episodio emotivo y ejemplificador: un hincha de Gimnasia, clásico rival del Pincha, se acercó hasta la puerta para dejarle una flor al ex DT de la Selección.

“Permiso, permiso… les pido de corazón si me permiten dejarle una flor a Alejandro”, sorprendió el tripero ante la atónica mirada del grupo albirrojo. El aplauso espontáneo le dio lugar al forajido que se acercó con respeto hacia el Jorge Luis Hirschi para brindarle su ofrenda al ex técnico de la Selección.

“Bien ahí. Muchas gracias”, le dijeron algunos hinchas de Estudiantes. Y el fan del Lobo no dudó en expresar sus sentimientos: “De corazón. Ustedes tuvieron la dignidad de despedir a alguien que fue nuestro técnico y dejaron las rivalidades de lado. Fueron con la camiseta de Estudiantes a brindarle su homenaje, y me parece que corresponde hacer lo mismo. Aparte, yo lo vi jugar a Alejandro. Este tipo dejó la antinomia de lado, porque acá en La Plata siempre se dijo que Estudiantes era el anti-fútbol, y yo lo vi a este tipo jugar con Trobbiani, con Ponce, Trama, Gottardi y era un equipo que jugaba al fútbol ¿Me entienden? Vengo a despedirlo porque además era una gran persona. Y lo demostró en la Selección. Estuvo cerca, porque no mereció perder esa final. Estuvo así de traernos la Copa del Mundo y fue reconocido por todo el mundo. Las palabras que dio este tipo después de la derrota en Brasil me hicieron llorar. Gracias a todos ustedes”.

El féretro pasará por el estadio de Estudiantes, en 1 y 57 para que lo despidan los hinchas en una caravana de autos y motos. Pachorra, fallecido ayer a los 66 años, era muy valorado en el ambiente del fútbol y del deporte en general, no solo por sus virtudes de jugador y entrenador sino por su calidad humana.