“El gol olímpico entra entre los goles más lindos de mi carrera”

Como suele suceder en cada ocasión que Lucas Licht mete un gol, siempre hay una sutileza del capitán con su pegada para hacer de un simple tanto una belleza. Así sucedió el martes por la noche, cuando a los 91 minutos en cancha de Talleres de Remedios de Escalada, el número 3 convirtió una obra de arte desde el córner derecho para poner el 2-1 para la Villa San Carlos y marcar un golazo olímpico que fue noticia en toda Argentina a los 41 años.

Tras el gran tanto anotado, el Bochi habló con El Clásico con respecto a lo sucedido en Remedios de Escalada, sobre la situación actual del Celeste buscando el Reducido, como así también un balance de su estadía en el club de su ciudad y que no le cierra las puertas a continuar jugando en el 2023. En 1924, el argentino Cesáreo Onzari marcó el primer tanto olímpico en la historia y se lo denominó así ya que Onzari convirtió para la Selección Argentina enfrentando a Uruguay, quienes venían de ser campeones olímpicos en París meses atrás y el reglamento anterior marcaba que los goles directamente desde el tiro de esquina no eran válidos.

A casi 100 años de ese hecho, Licht que ya hizo goles de todo tipo (hasta de mitad de cancha), sumó otro hito más para hacer la primera anotación de esta manera y así lo contó con el diario Hoy.

—Fueron a una cancha difícil y consiguieron la segunda victoria consecutiva. ¿Es el envión anímico que necesitan para pelear por el Reducido?

—Fuimos contra un rival difícil que si ganaba quedaba cerca de la punta, pero nosotros sabíamos que teníamos que ganar para afianzarnos en los puestos de Reducido y sacar un poco de ventaja. Quedan pocas fechas y fue importantísimo el triunfo, aunque ya tenemos que pensar en el domingo.

—¿Qué se te pasó por la mente para intentar el gol olímpico?

—Cuando pongo la pelota en el piso, vi que el arquero se abre en el área y no pone a nadie en la zona ni en el palo. Ahí tomé la decisión de que fuera fuerte al arco, y por suerte entró por atrás.

—¿Sabías que desde 2003 que la Villa no metía un gol olímpico y había sido Lea Martini?

—No sabía este dato de Leandro. Es el primero de esta manera en mi carrera y es un gol más de los que me toca hacer. Todo el mundo dice que si el gol no es penal, siempre es lindo, así que es uno más para tener en el archivo.

—La mayoría de los tantos tuyos fueron con una pegada excelsa, ¿está en el top 5 de mejores goles de tu carrera?

—Obviamente está entre los mejores o los más lindos, yo me sigo quedando con el de Gimnasia a Independiente de mitad de cancha o el de derecha en Copa Argentina a Sportivo Barracas con Diego en el banco. También tengo el de chilena a All Boys en el Bosque, a Lanús de volea desde afuera del área. La verdad que está entre los más lindos porque no es común.

—¿Qué balance hacés hasta el momento en San Carlos? ¿La idea del retiro todavía está lejana?

—El balance es positivo, la idea cuando empezamos era entrar en el Reducido y hoy a seis fechas de que termine el torneo estamos ahí. Después obviamente es de igual a igual y veremos si nos da para ascender, pero el primer paso es entrar al Reducido y después ver qué pasa. Respecto del retiro, tengo contrato hasta diciembre y después veré si continúo jugando o qué opciones salen, pero esperaré hasta fin de año para ver qué decisión se toma.