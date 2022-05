El hipódromo de Dolores se renovó con nuevos concesionarios

El proyecto del hipódromo de Dolores es un hecho. Desde hace un tiempo largo el tour a cambiado a través del hipódromo pero un en momento había quedado estancado. Por esa razón, se destacó la mano de los nuevos concesionarios para capitalizar lo programado en un proyecto que contaba con mucha expectativa.

El dolorense Silvio Pivano es uno de los tres socios que aportó su compromiso con la causa para tener a cargo el hipódromo local y quien afrontó así el desafío de levantar y fortalecer para que este perdure en el tiempo. Esta historia recién comienza y claramente marcará el rumbo y el futuro en la historia de Dolores.

El excuidador y propietario de caballos reflejó el objetivo de la nueva empresa que tendrá a cargo el proyecto. “Esto comenzó en el año 2019 de la mano de un amigo de hace muchos años, Federico Iguacel, ya habiendo hablado con la tercer pata del proyecto que es Mario Salvatore. Sumado a ellos me invitan a ser parte para administrar agencias Hípicas, pero en ese momento a mí no me seducía mucho la idea y amablemente, sabiendo que su intención era la mejor, les dije que no era quizás el momento, que no era lo mío y que les agradecía por tenerme en cuenta”, aseguró.

Pivano continuó contando que el Hípico de Dolores tendría un gran potencial. “Me convencieron di­ciéndome que estaban las condiciones para reflotar este proyecto del Hipódromo local. Los dos viendo esto se entusiasmaron y empezaron averiguar cómo estaba todo y cómo se podía encarar el tema de hacer funcionar el Hípico. Y ahí no pude decir que no a ser parte de sus proyectos”.

“Los dos son personas con mucha experiencia dentro del turf, por lo familiar y por su propio ­recorrido ligado desde siempre al hipismo nacional. Mario, por ­ejemplo, venía de la reapertura del Hipódromo de Maroñas. Ahí surgió esto de involucrarme pese a que en la primera invitación nunca lo había pensado. Esta posibilidad cercana es única y a nivel regional cambia mucho y hace que la expectativa sea diferente”, ­culminó.