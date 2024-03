El Lobo cayó ante el Bicho en La Paternal

Tanto Leonardo Carol Madelón como Eduardo Domínguez estarán deseando que no sea una típica “jornada de miércoles” para los equipos de La Plata, que en el medio de la semana formarán parte de otra fecha de un torneo vertiginoso que en menos de dos meses ya se llevó casi la mitad de los partidos de la primera fase.

A las 17, y con la obligación de obtener un buen resultado para evitar la salida del cuerpo técnico, Gimnasia se presentará en La Paternal ante el siempre difícil Argentinos Juniors.

De acuerdo a la atmósfera que se generó en los últimos días con un pedido de los hinchas para persuadir a los mellizos Barros Schelotto, el de esta tarde podría ser el último partido del actual entrenador por el desempeño que viene mostrando el equipo. Según lo que pudo averiguar este diario, el entrenador albiazul ya tiene la decisión tomada sea cual sea el resultado.

Sin dudas, el mayor déficit de Gimnasia en lo que va del año es la defensa, lugar del campo en donde Madelón tuvo todo el verano para trabajar, pero hasta el momento no encontró una solución. Hoy tendrá que improvisar otra vez y Canto pasará a ocupar un lugar en la zaga dejando a Milo como marcador de punta izquierdo ante las ausencias de Morales y Cabral. Además entrará Nicolás Colazo (tendrá sus primeros minutos en el año) por Matías Abaldo y Eric Ramírez por Yonatan Rodríguez para volver al 4-4-2.

Por el lado del Pincha, Eduardo Domínguez tiene planeado algunos cambios y todo parece indicar que jugará Santiago Flores por Federico Fernández a la zaga central, José Sosa por Enzo Pérez y Mauro Méndez por Edwin Cetré. Además en City Bell hubo dos noticias, una de cal y otra de arena. Esto se debe a que Javier Correa regresó a los convocados pero Pablo Piatti sufrió un desgarro grado 2 en su aductor derecho.

Verón volverá a ser presidente de Estudiantes

El próximo sábado 6 de abril de 2024, se realizará la Asamblea Ordinaria para la elección de autoridades. Allí finalizará el mandato de Martín Gorostegui al frente del club y, tal como anticipó este multimedio, será el turno de Juan Sebastián Verón como el nuevo presidente albirrojo.

En esa fecha se realizará la Asamblea anual de socios para la elección y el recambio de autoridades. No es un dato menor, porque desde que Verón venció en las urnas a Enrique Lombardi en 2012, no se hicieron elecciones ya que no se presentó una lista alternativa. A pesar de que no es oficial, en esta edición no habría cambios y Estudiantes seguirá sin tener elecciones.

“Tal como lo establece nuestro Estatuto Social, los padrones provisorios se encuentran disponibles para su consulta en la Secretaría General del club. Asimismo, los socios y las socias podrán ingresar al link de consulta que se detalla abajo, para validar si se encuentran en condiciones para su participación”, indicaron desde el club. Además, informaron: “Para poder participar de la Asamblea se deberán cumplir los requisitos estatutarios de categoría y antigüedad, además de encontrarse al día con la cuota social de marzo de 2024”.

Se inauguró la cancha Sebastián Romero

Después de varios meses de trabajo, a las 16:00 de este martes se dio la inauguración de manera oficial de la cancha de cespéd sintético en el Bosquecito donde a partir de ahora será utilizada por las categorías formativas de Gimnasia, que podrán entrenar sea cual sea la condición climática debido a la cuestión del césped.

La cancha número 2 llevará el nombre de Sebastián Romero, quien estuvo presente junto a su familia y recibió este homenaje emotivo con presencia de dirigentes, encargados del predio, los jugadores del actual plantel de fútbol profesional Leonardo Morales, Lucas Castro y Juan de Dios Pintado, el técnico Leonardo Madelón y su ayudante Teté González. Además de hinchas triperos, también estuvieron los coordinadores de infantiles Miguel Angulo e Ignacio Buss; de fútbol juvenil Gabriel Perrone, y los exjugadores como Mariano Messera, Martín Pautasso y Oscar Olivera.