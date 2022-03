El Lobo descansa con la necesidad de mejorar

El Lobo tendrá el domingo libre, al igual que ayer, para volver mañana a los trabajos en Estancia Chica y así empezar a planificar lo que será el enfrentamiento contra el River de Marcelo Gallardo en el estadio Monumental. Gimnasia cosecha dos derrotas y un empate en los últimos encuentros, pero más allá de tener un solo punto de nueve en juego, hay cuestiones futbolísticas que el propio Néstor Gorosito afirmó en las últimas conferencias que debe mejorar para volver a enderezar el rumbo como terminó el año 2021.

En cuanto a la defensa, hay un claro déficit del equipo albiazul, ya que es el segundo equipo más goleado en el actual comienzo de la Copa de la Liga Profesional con 9 goles en contra, mientras que el primero es Barracas Central, con 10 tantos. El problema no solo radica en esta estadística de goles, sino que, salvo Leonardo Morales, hay flojos rendimientos y tampoco tiene muchas soluciones en el banco de suplentes, porque Matías Melluso está transitando la última semana antes de volver a estar a disposición, mientras que a Maxi Coronel le faltan varias semanas más para poder ser tenido en cuenta.

Con este panorama, a muchos les llama la atención la salida de Germán Guiffrey, que en los últimos dos partidos no volvió a tener minutos, por Nicolás Colazo o Guillermo Fratta, quienes han tenido malos rendimientos. Luego, en el lateral derecho, Francisco Gerometta tuvo una leve mejora en los últimos dos encuentros, pero allí solamente quedan juveniles como posibles cambios, sumado a la banca que le tiene Pipo al lateral derecho.

Luego, en mitad de cancha, en el doble cinco fue cambiando el acompañante de Emanuel Cecchini, ya que empezó Nery Leyes, luego ingresó Manuel Insaurralde contra San Lorenzo y Banfield, Agustín Cardozo lo reemplazó frente a Defensa, pero Insaurralde volvió a ser titular el viernes. De todas maneras, no encuentra el equilibrio perfecto, por lo que habrá que ver qué fichas mueve Pipo.

Por último, por las bandas Johan Carbonero y Ramón Sosa no están teniendo su mejor versión, sumado a que desde lo defensivo no son complementarios con los laterales, por lo que también sufre allí Gimnasia cuando lo atacan por las bandas. De esta manera, desde el lunes hasta el sábado Gorosito tendrá tiempo para probar y mover fichas.

Dos partidos seguidos sin juveniles

Como sucedió contra Defensa y Justicia, el viernes por la noche el once inicial que salió a la cancha no tuvo presencia de jugadores surgidos de las inferiores de Gimnasia como hace rato no sucedía. En aquel encuentro contra el Halcón se rompió una racha de 40 años, cuando el 27 de febrero de 1982 fue el único partido que el Lobo presentó una formación sin futbolistas surgidos de la cantera.

De esta manera, Néstor Gorosito acumuló dos partidos con esta estadística que llama la atención, más que nada porque Pipo siempre halagó a los más chicos y hasta hizo debutar a algunos de ellos o les volvió a dar minutos a futbolistas jóvenes que estaban en un mal momento, como Matías Miranda o Lautaro Chávez.

Ahora habrá que ver qué sucede frente al Millonario, pero es probable que haya cambios y ahí seguramente se meta alguno de los tantos jugadores que salieron de las divisiones inferiores Triperas, ya que hay bastantes de ellos en el actual plantel.