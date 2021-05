El Lobo, entre el análisis y la decisión

El Lobo está llegando a su última semana de licencia tras la participación en la Copa de la Liga Profesional y hasta el momento no se avanzó fuerte por ningún refuerzo, aunque se espera que sea en los siguientes días con el objetivo de que haya caras nuevas el 7 de junio en Estancia Chica cuando comience la pretemporada.



Esto sucede en parte porque luego de la famosa reunión entre Gabriel Pellegrino junto a Leandro Martini y Mariano Messera, se determinó que Gabriel Perrone también será un factor determinante en la elección o consulta de jugadores para este mercado, donde Gimnasia busca al menos un jugador por línea.

Por esta razón, entre los técnicos, el yerno de Griguol y los dirigentes se van debatiendo varios nombres y allí es donde se extiende un poco el tiempo de análisis para decidir si se va a buscar o no a un futbolista.



El caso de Nicolás Colazo es uno ya que es del gusto dirigencial y les gustaría contarlo allí, pero desde el cuerpo técnico no están muy convencidos porque en primera instancia buscan traer en los puestos que creen necesario y luego, tal vez ver si hay otra opción con mejor presente que el mediocampista zurdo ex-Boca. Por eso mismo, esto genera un cierto ida y vuelta entre las dos partes en la elección de diferentes jugadores.



La postura de Martini y Messera, tanto en enero como ahora, es traer lo justo y necesario en vez de hacer un desembolso de dinero para un jugador que no será utilizado y usar esos recursos en los puestos donde cree la dupla técnica que es necesario. En este caso, son los puestos de defensor, mediocampista central y delantero.



Teniendo en cuenta que quedan pocos días para volver a Estancia, durante este fin de semana habrá una nueva reunión entre las tres partes para avanzar fuerte en dos posiciones

concretas.

Gimnasia quiere caras nuevas en Abasto

Luego de varias semanas sin movimientos concretos en el mercado de pases, la idea de Leandro Martini y Mariano Messera es juntarse durante este fin de semana con Gabriel Perrone y en lo posible algún actor dirigencial para definir y avanzar fuerte en, al menos, dos nombres concretos.



Uno es el mediocampista Cristian Vega, de 27 años, a quien se le termina el contrato en Central Córdoba de Santiago del Estero. Es del agrado del cuerpo técnico y lo piensan como el reemplazante ideal para Víctor Hugo Ayala.



Un centrocampista de recuperación, con buen juego y una gran pegada que en los últimos años mostró un buen nivel en el conjunto Ferroviario.



El otro es un viejo conocido que estuvo a punto de venir en enero pero Rentistas no lo dejó. El defensor Guillermo Fratta, de 25 años, es nuevamente el apuntado por la dupla y ya hubo contactos entre el representante y Gabriel Pellegrino para intentar negociar a la brevedad con el equipo Rojo de Montevideo. El central tiene contrato hasta diciembre de este año y eso también hace más fácil su salida. En enero estuvo muy cerca de venir ya que cuando tenía todo arreglado para viajar al país finalmente Rentistas dio de baja la negociación por una necesidad futbolística. El Bicho Rojo había sufrido varias lesiones y expulsiones en la defensa, por lo que prefirió pensar en el torneo y la Copa Libertadores en vez de un beneficio económico.



Claudio Vega, delantero de Santiago de Güemes del Estero, es un nombre que fue ofrecido y el propio jugador de 32 años admitió a este medio: “Todavía no hubo nada concreto, pero me encantaría ir si se da”.