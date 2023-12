El Lobo entre renovaciones y apuntados

El mercado de pases del Lobo transita lento, con mucho análisis de nombres que surgen y hasta el momento sin incorporaciones, aunque en las últimas horas hubo noticias positivas por las renovaciones y todo parece indicar que antes de fin de año habrá acuerdos. Esto sucede con los nombres de Nelson Insfrán, Nicolás Colazo y Agustín Bolivar, quienes serán tres jugadores que el 31 de diciembre terminarán su contrato y fueron apuntados tanto por Leonardo Carol Madelón como por la Secretaría Técnica para que continúen en la institución platense.

En el caso del arquero, Insfrán, se ganó su renovación después de ser la figura en el partido desempate contra Colón, ya que antes de eso desde Gimnasia no pensaban en su continuidad y el propio arquero estaba buscando nuevos horizontes. Sin embargo, tuvo su chance en el encuentro decisivo donde respondió de gran manera y por eso seguiría aunque sea un año más. Además, a pesar de que se busca otro arquero, teniendo en cuenta que por ahora no hay refuerzo, el formoseño sería el encargado de ocupar el arco albiazul.

Luego, de Nicolás Colazo se habló la chance de emigrar a Atlético Tucumán hace varios días, pero hasta el momento no hubo novedades del equipo albiceleste; aunque, en los contactos que hubo con el Tripero, hubo buena predisposición para negociar. De esta manera, el responsable de que Gimnasia se quede en Primera también podría quedarse al menos un año más.

Por último, el caso de Agustín Bolivar es el más reciente; porque, en la primera reunión entre dirigentes y Madelón, el apellido del mediocampista y de Germán Guiffrey tenía un asterisco a analizar con el correr de los días, dependiendo del tema económico y también del mercado de pases. Sin embargo, a diferencia de Guiffrey, el DT se decidió a principios de esta semana para que Bolívar continúe y por eso se le envió una oferta de renovación. Además de esto, como informó ayer El Clásico comenzaron a circular los nombres de los hermanos Bruno y Mauro Pittón para ser incorporaciones en el lateral izquierdo y el mediocampo respectivamente, pero Unión también pelea para que vuelvan al club de su origen. Justamente estos dos jugadores fueron pedidos por Madelón al dirigirlos en el Tatengue.

En cuanto al puesto de delantero, el Mens Sana sondeó al delantero paraguayo Gustavo Aguilar, quien estuvo a préstamo en Nacional de su país y debe volver a Libertad,donde todo parece indicar que será tenido en cuenta. Por eso mismo, salvo una buena oferta al club albinegro, Aguilar se quedaría a tener su chance en uno de los grandes del país guaraní.

En Gimnasia le prenden velas a Sosa

Desde que llegó a Argentina en el 2022 por pedido de Néstor Gorosito, Ramón Sosa inmediatamente se convirtió en uno de los mejores jugadores de nuestro país tanto en Gimnasia como en Talleres. El mediocampista de 23 años tuvo un excelente paso por el Lobo, pero la ex Comisión Directiva albiazul nunca terminó de pagar el pase y, con la idea arriesgada de intentar poner en equilibrio las arcas de un golpe por parte de la actual CD, el paraguayo fue vendido a la T para que desde Calle 4 le paguen deudas a Olimpia y Tembetary de Paraguay, como así también tener un pequeño ingreso de dinero.

Allí Sosa volvió a tener un gran año con el conjunto cordobés, hasta jugó las Eliminatorias Sudamericanas con su país, por lo que atrajo posibles compradores. En las últimas horas, Los Ángeles Galaxy está en tratativas por el paraguayo con una oferta récord, y eso lo seduce a Gimnasia. Esto sucede porque como la venta a Talleres tuvo un beneficio económico mínimo, se firmó una plusvalía del 10% en caso de que la futura venta supere los 2.200.000 de dólares que pusieron desde Córdoba.

Por eso mismo, esa posible oferta de alrededor de 9 o 10 millones de dólares del conjunto angelino haría que las arcas albiazules recibieran dinero. Vale aclarar que la plusvalía se saca de la diferencia entre el monto que ponga Los Ángeles menos el monto por el que fue comprado. De esta manera, de ese número se sacaría el 10% para el Mens Sana.

Tarragona, entre Colo Colo o seguir

Además de los jugadores mencionados anteriormente, donde se buscan las renovaciones de contrato, el futbolista por el que la continuidad no es fácil es Cristian Tarragona. Como viene adelantando este medio, por una cuestión de buscar un beneficio económico o jugar en el exterior, el delantero busca analizar otras opciones. En este sentido, desde hace unos días Colo Colo se interesó en el ex-Vélez.

Sin embargo, hasta ahora el equipo chileno no ofertó de manera formal, sumado a que ayer el entrenador Gustavo Quinteros renunció al no llegar a un acuerdo en el proyecto deportivo con la gerencia que maneja el equipo de Santiago, por lo que habrá que ver qué pasa con su sucesor.

En medio de todo esto Tarragona le prendió una mínima vela al Lobo admitiendo que si para dentro de una o dos semanas no hay nada concreto, podría continuar. A la vez, Tarra habló con un medio periodístico de Chile y comentó su posibilidad de llegar al Cacique: “Ya lo dije, a quién no le gustaría jugar en un club como Colo Colo, es una opción que me interesa mucho. Es un equipo importante de Sudamérica. Mi idea es salir a jugar afuera. Si Colo Colo tiene alguna intención de contar conmigo, ojalá se concrete”.