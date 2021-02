El Lobo espera para definir el equipo

A partir de las 9, el plantel de Gimnasia se entrenará en Estancia Chica entrando de a poco en la definición del equipo para enfrentar a Boca Juniors el domingo por la tarde en la Bombonera. En el día de ayer, también en horario matutino, hubo ejercicios de entrada en calor y circuito de fuerza en la primera parte del entrenamiento, mientras que en la segunda parte la pelota fue la protagonista con fútbol reducido, trabajos tácticos ofensivos y de definición en grupos.



En dicha práctica, en los ejercicios que se hicieron con pelota, la defensa estuvo conformada por Marcelo Weigandt, Maximiliano Coronel, Germán Guiffrey y Lucas Licht mientras que el mediocampista defensivo fue Víctor Ayala. Esto es un indicio para lo que podría ser el equipo del domingo en el caso de que Matías Melluso y Harrinson Mancilla no puedan estar presentes.



Justamente hoy saldrá mediante boletín oficial la confirmación respecto a las sanciones, si habrá un indulto o no, ya que de haberlo el lateral por izquierda y el mediocampista podrían ser de la partida y obviamente una gran noticia para Leandro Martini y Mariano Messera ya que los consideran habituales titulares y piezas importantes en el equipo. En el caso de que el colombiano no pueda estar, seguramente Matías Pérez García sea el reemplazante como pasó en el amistoso del sábado contra San Lorenzo.



Si los dos jugadores pueden estar, la duda entre Pérez García y José Paradela estará, aunque este último tiene grandes chances de ser titular. Luego, también el mismo sábado cuando sea el último entrenamiento de Gimnasia se decidirá si Rodrigo Rey, quien terminará la cuarentena ese día, tendrá su debut o si Nelson Insfrán estará bajo los tres palos.

Echavarría, el juez del domingo

Pablo Echavarría fue designado como el árbitro para el partido contra Boca Juniors. El juez dirigió al Lobo en la última Copa Diego Armando Maradona cuando fue empate 0-0 frente a Patronato en Paraná por la fase de grupos. Además, ya dirigió un encuentro entre el Xeneize y el Tripero por la Copa Argentina 2018 donde se enfrentaron en los octavos de final y el equipo de Pedro Troglio se impuso por 1-0 con gol de Jan Hurtado sobre la hora.



Al equipo de La Boca no lo dirige desde 2019, cuando goleó 5-1 a Arsenal en el estadio Alberto J. Armando.