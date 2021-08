El Lobo piensa en variantes para el domingo

El Lobo quiere dejar atrás la dura derrota del fin de semana pasado contra Defensa y Justicia y por eso desde el martes volvió a los entrenamientos pensando en el partido contra Atlético Tucumán, donde se perfilan varios cambios entre la defensa y el ataque. En primer lugar, Maximiliano Coronel sigue evolucionando de buena manera tras la contractura en el gemelo izquierdo que lo obligó a salir frente a Rosario Central y perderse este último partido en Varela, por lo que el defensor estaría en condiciones de formar parte de las prácticas de fútbol formal.

Por otra parte, Germán Guiffrey todavía no está al 100% del esguince de tobillo pero es muy probable que en los próximos días termine la recuperación debido a los tiempos médicos. Por eso será probado hasta el día sábado para ver si tiene chances de ser titular o al menos volver a los convocados y estar en el banco de suplentes. Lo mismo sucederá con Johan Carbonero aunque el colombiano no está pensado para el once inicial, pero sí para volver a la concentración.

En el frente de ataque, Alexis Domínguez tiene muchas chances de tener su primer partido como titular aunque esto también dependerá de cómo sigue Nicolás Contín producto de la patada recibida el domingo contra el Halcón. Por eso mismo, entre hoy y mañana ya se comenzarán a definir todos los nombres para el sábado ya entrenar pensando en el Decano con un once definido.

Llegó Holgado y se encuentra en aislamiento

Ayer por la tarde, Rodrigo Holgado emprendió vuelo hacía el país como anticipó el diario Hoy y pudo venir a La Plata antes de lo pensado. De esta manera, el delantero argentino ganó dos días ya que en primer lugar iba a llegar el viernes, por lo que ahora ya se encuentra haciendo el aislamiento que le durará hasta la semana que viene cuando ahí podrá hacerse presente en Estancia Chica.

Con este panorama, el ex Audax Italiano estará en Abasto unos días antes de que el Lobo viaje a Santa Fe para jugar contra Colón, por lo que se lo pensaría de lleno para el miércoles 18 cuando se jueguen los octavos de Copa Argentina contra Argentinos Juniors.

Esta decisión dependerá del cuerpo técnico pero Holgado llega con ritmo de competencia por el campeonato chileno. Así, Martini y Messera cuentan con el octavo y último refuerzo en este mercado de pases que terminó hace una semana.