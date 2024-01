El Lobo puso primera con ausencias

Aunque hoy comenzará el grueso de la pretemporada, ayer a partir de las 17:00 se hicieron presentes los futbolistas del Lobo para hacerse los chequeos médicos antes de la pretemporada, mientras que hubo tareas de gimnasio y unos movimientos aeróbicos en las canchas 3 y 4. Sin embargo, las novedades en este reencuentro vespertino en Estancia Chica fueron las ausencias de varios jugadores porque como ayer contaba El Clásico, las presencias de Rodrigo Saravia y Yonathan Cabral estaban entre signos de preguntas, ya que el mediocampista uruguayo busca su salida a Rusia y el defensor una mejora del contrato.

Así fue que ninguno de los dos estuvo presente y no está definido qué cartas tomará en el asunto Gimnasia por esta decisión ya que por Saravia, la dirigencia albiazul se plantó en alrededor de 400 mil dólares como el monto para romper el préstamo y desde hace semanas no tuvo llamados de Peñarol. Por su parte, con el central están negociando el salario de los próximos seis meses que le quedan de contrato pero no hay acuerdo y encima Atlético Tucumán tiene la opción de repescarlo para usarlo o para venderlo (tuvo sondeos de Vélez).

De esta manera, dos titulares, más Matías Abaldo que está con la Selección Uruguaya Sub-23, no estuvieron y su destino es incierto aunque todo parece indicar que al menos el 5 charrúa no va a continuar en la institución platense como se viene barajando hace semanas pero el acuerdo total todavía no existe. Siguiendo con las bajas, a las que comentó el Hoy ayer con los préstamos de Diego Mastrángelo, Zago Zegarra y Nahuel Manganelli se suma la rescisión de contrato de Agustín Ramírez que seguirá su carrera en Mitre de Santiago del Estero.

Vale recordar que Germán Guiffrey, Cristian Tarragona, Antonio Napolitano y Bruno Palazzo no renovaron su contrato. En cuanto a continuidades, tanto Nicolás Colazo como Nelson Insfrán y Agustín Bolívar que cerraron su renovación de contrato estuvieron en Abasto. Por su parte, Tomás Durso también estuvo al caerse su préstamo a Independiente Rivadavia y busca un nuevo destino.

Como dato sobresaliente, el que se espera su regreso al 100% junto al resto de sus compañeros es Matías Miranda tras su grave lesión en la rodilla y el inconveniente sufrido el año pasado donde no pudo tener actividad en todo el 2023. Lautaro Chávez también estará para ser contado como una carta más para Madelón, después de regresar al banco de suplentes en el desempate contra Colón.

Por último, Rodrigo Holgado dijo presente y también está a la espera de lo que suceda con su rescisión de futuro para regresar al fútbol chileno, donde tiene varios pretendientes después de un gran 2023 en Coquimbo Unido. Hoy habrá doble turno en Abasto mientras el jueves será matutino, viernes doble turno y sábado solamente por la mañana, para viajar durante el fin de semana a Uruguay.

Jugadores presentes:

Arqueros: Tomás Durso, Nelsón Insfran

Defensores: Bautista Barros Schelotto, Nicolás Colazo, Guillermo Enrique, Rodrigo Gallo, Luciano Gómez, Leonardo Morales, Valentín Peñalva, Felipe Sánchez

Mediocampistas: Agustín Bolívar, Lucas Castro, Pablo De Blasis, Nicolás Sánchez, Alan Sosa, Alexis Steimbach, Leandro Mamut, Matías Miranda, Lautaro Chávez y Benjamín Domínguez.

Delanteros: Rodrigo Castillo, Rodrigo Holgado, Ivo Mammini, Eric Ramírez y Franco Soldano.