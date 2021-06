El Lobo sigue a la espera y cierra la semana

El Lobo volvió a los entrenamientos este lunes y hoy a partir de las 9:30, tendrá la última práctica para cerrar la primera semana de pretemporada donde Leandro Martini y Mariano Messera están buscando la puesta a punto desde lo físico y futbolístico para el plantel de cara a la segunda parte del año. En lo que resta del 2021, el objetivo principal es seguir engrosando el promedio como así también la posibilidad de posicionarse bien en la tabla anual y buscar los puestos a copas internacionales.



Por eso mismo, además de la pretemporada que será muy importante, vendrán días claves para las incorporaciones que el cuerpo técnico cree que son necesarias para dar ese salto de calidad y buscar objetivos más ambiciosos. Por Cristian Vega se espera una resolución para las próximas horas, ya que Gimnasia envió la oferta la semana pasada y en el medio se sumaron equipos como Rosario Central, Independiente y Unión que está analizando la situación.



A pesar de que los rosarinos se bajaron ante la primera oferta rechazada por Central Córdoba, al Tripero se le sumó un competidor importante como el Rojo aunque la oferta es baja en comparación a lo ofrecido en calle 4. A pesar de eso, desde La Plata quieren acelerar las cuestiones por el sí o no definitivo ya que el mediocampista tiene la decisión de venir pero desde Santiago del Estero no hay respuesta.



En el caso de que no haya una respuesta a la brevedad, en Gimnasia avanzarán por otros nombres en el mediocampo o mismo esperarán a ver qué sucede con Víctor Ayala. El paraguayo hoy estará en Estancia Chica donde tendrá una charla con los dirigentes y cuerpo técnico y se pondrán en debate varias cosas.

Por una parte, el mediocampista seguramente hará el reclamo de una deuda con el club pero en el caso de que venga con las pretensiones de contrato un poco más bajas, la CD Tripera analizaría una posibilidad de cambiar de decisión si es que Vega no llega.



Lo cierto es que tendrá que haber un cambio radical desde las dos partes para que se llegue a un acuerdo pero en estas negociaciones todo puede suceder y más teniendo en cuenta el mercado de pases que está teniendo el Lobo, donde solamente hasta el momento firmó Nicolás Colazo.



En el inicio de la semana que viene, también habrá días muy importantes para el Mens Sana debido a que Luis Miguel Rodríguez comunicará la decisión final sobre su nuevo equipo entre lunes y miércoles, por lo que hay mucho hermetismo en Gimnasia respecto a si cumplirá su palabra con los dirigentes y el cuerpo técnico o si priorizará lo emocional con Atlético Tucumán o Colón de Santa Fe.