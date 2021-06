Cuando el pádel les abre las puertas del mundo a los platenses

En algunos deportes, la ciudad de La Plata tiene la mejor materia prima del mundo. El pádel, un deporte que fue furor en la década de 1990, tuvo un resurgimiento en los últimos años, donde varios jugadores de la ciudad consiguieron trabajo como instructores o profesores pagos en el exterior.



Este el caso de Marianela Montesi, hija del reconocido jugador platense Sebastián Montesi, quien representó a la ciudad a nivel nacional, y a quien también le han cursado la posibilidad de jugar en España o dedicarse al entrenamiento de jugadores en ese país.



“La Plata fue siempre la cuna del pádel en la década de 1990, y creo que en la actualidad volvió a serlo”, comentó Sebastián en el encuentro que mantuvo con diario Hoy en el predio donde entrena a su hija Marianela, los martes y jueves al mediodía.



“De los 20 mejores jugadores rankeados en todo el mundo, 18 son argentinos. Y después se nota un crecimiento de los jugadores españoles también”, analizó con relación a la evolución que tuvo este deporte.



Su hija de 23 años, además de estudiar Educación Física en la Universidad Nacional, encontró una forma de seguir ligada a este deporte de forma profesional en México, y es por eso que a fin de mes viajará a Torreón.



“Hay 10 argentinos jugadores de pádel que se fueron de Argentina porque hace un año y medio que estamos parados acá”, explicó la joven de 23 años.



“Allá la diferencia en el pago es muchísima. Yo tengo 43 años, ya estoy un poco grande para jugar”, dijo Sebastián, dejando servida la acotación de su hija Marianela: “Estás viejito…”.



La evolución de la quien es considerada una de los mejores jugadores de La Plata en el pádel femenino se consolidó en los últimos años, y el traslado a México surgió por la falta de proyecciones que tienen los deportistas profesionales en Argentina ante la incertidumbre que provocó la pandemia con las consecuentes medidas de restricción que cerraron muchos gimnasios y canchas o clubes dedicados a este deporte.



“La ciudad de La Plata siempre fue la capital del pádel. De acá siempre surgieron jugadores que fueron a jugar a Buenos Aires o a Europa. Por suerte se está dando un resurgimiento del pádel. Y creo que nuevamente en La Plata”, explicaron.



“Los genes de ella vienen de familia. Mi papá y mi mamá empezaron a jugar al pádel en 1989. Yo tenía 12 años en ese momento. Mi mamá fue campeona provincial en ­Belgrano. Ya a los 18 años me tocó dar 10 clases de pádel por día. Estábamos todo el día ahí”, acotó Sebastián, quien tiene la distribución oficial de raquetas de pádel en La Plata, además de dar clases en un complejo de la ciudad.



“A veces me reconocen por mi papá o mi abuela. Me dicen: Vos sos la hija de Montesi, o sos la nieta de…”, confesó Marianela, quien se puso como meta enseñar o mejorar el ­rendimiento de los jugadores mexicanos en Torreón, pero al mismo tiempo potenciar su juego, sin alejarse de la faceta de jugadora, y luego cruzar el Atlántico para recalar en Europa.