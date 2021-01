El Lobo sigue buscando el delantero ideal

El comienzo de mercado de pases fue muy tranquilo. Las novedades solamente fueron la salida de Matías García y la posibilidad de venta de Paolo Goltz y Jorge Broun. Pero de a poco, Gimnasia comenzó a moverse en la búsqueda del número 9 que la dupla técnica de Leandro Martini y Mariano Messera le pidieron a los dirigentes, días antes de comenzar la pretemporada.

El primer nombre fue el de Samuel Portillo, con quien no hubo contactos formales. Es un jugador que a la dupla le gusta mucho tras su actualidad en Villa San Carlos. Luego, durante el fin de semana fue ofrecido Sebastián García. El jugador dejó Godoy Cruz tras una pelea con el presidente del Tomba y desde hace varias semanas fue propuesto por su representante a algunos equipos argentinos. Pero a pesar de que no hay problemas desde lo económico para la contratación del Morro, ni a la dirigencia ni al cuerpo técnico les ha convencido su último presente en el equipo mendocino. Allí, metió goles pero se lesionó mucho y luego no tuvo actividad por la pelea con Manzur.

El turno ayer fue para Cristian Colman. El delantero paraguayo de 26 años que terminó su préstamo en Barcelona de Guayaquil fue considerado. Desde el cuerpo técnico se ha consultado con diferentes fuentes en los clubes en los que estuvo y lo analizan. El jugador de Dallas había firmado por un año con opción de compra en el conjunto ecuatoriano, pero finalmente no se llegó a un acuerdo con el equipo estadounidense. En los últimos días consiguió la libertad de acción, por lo que se encuentra disponible y eso beneficiaría mucho al Tripero desde lo económico.

Se espera una decisión final para estos días respecto a Colman, quien metió 45 goles en 146 partidos disputados en 3 de Febrero, Nacional, Dallas, North Texas FC y Barcelona de Guayaquil. Otro de los jugadores que el cuerpo técnico y la dirigencia han observado es Nicolás Blandi, pero desde lo económico hasta ahora es muy difícil para Gimnasia. Además lo busca Independiente, ya que Julio Falcioni lo tuvo en su paso por Boca.

No se descarta la aparición de otros nombres en el puesto de centrodelantero o segunda punta para los próximos días. Pero las autoridades del club saben que ya están en la segunda semana de entrenamientos y que el refuerzo deberá llegar lo antes posible. Así podría adaptarse al plantel y hacer buena parte de la pretemporada, de la misma forma quedan pocas semanas para el inicio del torneo.

Por todo esto, se esperan noticias concretas para el fin de semana y así cumplir el único pedido de Martini y Messera. Por ahora no buscarán un refuerzo por la salida de Matías García, al tener varias opciones allí por la banda izquierda del mediocampo como Brahian Alemán, José Paradela o Matías Miranda, entre otros.