Verón, entre indirectas y descargos por redes sociales

La novela de Marcos Rojo sigue generando capítulos, ya que si bien él siempre dijo que iba a jugar en Estudiantes, está cada día más cerca de jugar en Boca. Ante esta situación, una historia subida a Instragam de Juan Sebastián Verón generó polémica, ya que se creyó que iba dirigida al defensor.

"El desafió de volver... de querer hacer historia, no querer ser uno más... Eso me enseño mi viejo... Elegir siempre Estudiantes sin condiciones, con errores y aciertos... pero siempre por delante a Estudiantes de La Plata. Lo demás es historia... seguirá siendo historia", fue lo que publicó la "Bruja", junto a una foto de su regreso al club en 2006.

Sin embargo, horas después, el propio Verón aclaró a través de un video, que el posteo no fue dedicado a nadie: "Ante las especulaciones de que le tiré un palazo a alguien, vuelvo a repetir: no le tiro un palazo a nadie. Si tengo que decir algo y siempre lo hice, lo llamo. En estos momentos todos quisieramos tener a los ex, que están dando vuelta, dentro del club. Lo principal es el respeto y hay que respetar las decisiones de las personas. No se puede obligar a nadie a volver" ¿Fin del tema?

El palito del hermano de Rojo

Tras el posteo y el video de Juan Sebastián Verón, Franco Nicolás Rojo publicó un duro mensaje sin nombrar a nadie. "Desagradecido bocón", fue lo que escribió. Más allá que Rojo y su entorno no hicieron referencia a Verón, todo indicaría que la relación con el presidente de Estudiantes no estaría en un gran momento. Y que dichio posteo, habría sido dirigido hacia él.