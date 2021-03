El Lobo vuelve al ruedo

Gimnasia tuvo el fin de semana libre tras el empate del viernes por la noche en Santa Fe contra Unión. Por eso mismo, hoy comenzará la semana de entrenamientos en Abasto, donde se planificará de a poco el partido contra Atlético Tucumán el sábado a las 14 en el Juan Carmelo Zerillo. El plantel no entrenó sábado y domingo. Tras el empate con Defensa y Justicia no había tenido descanso, porque jugaba el viernes; así, luego de dos semanas completas, pudieron disfrutar de su familia y amigos tras llegar de Santa Fe.



Pensando en lo que será el partido contra el Decano, Leandro Martini y Mariano Messera tienen a su disposición a todo el plantel salvo a Maximiliano Coronel, al que le restan dos semanas para recuperarse del desgarro en el sóleo izquierdo. A pesar de esto, se evaluará cómo está el tobillo derecho de Brahian Alemán. Llegó con lo justo al partido contra el Tatengue y jugó los 90 minutos, pero lo seguirán de cerca. También a Leonardo Morales, quien había tenido una molestia en el aductor derecho.



La buena noticia para la dupla estuvo relacionada con los ingresos de Matías Pérez García y Emanuel Cecchini, ya que el mediocampista zurdo tuvo varios minutos en cancha luego de estar un mes afuera por un desgarro. Los técnicos querían que empiece a sumar más minutos para estar al 100% tras la lesión.

Mientras, el ex-Banfield tuvo pocos minutos. Hay que tener en cuenta que no tuvo pretemporada, luego estuvo 10 días aislado por coronavirus y en Unión tampoco había jugado mucho. Todo hace que esa cantidad de minutos sirva para la puesta a punto en lo futbolístico y físico, ya que lo necesitarán mucho como recambio en la mitad de la cancha.



Por eso mismo, salvo alguna molestia física o alguna dificultad en Alemán o Morales no habría cambios, aunque el partido del Yacaré no fue bueno. Se podría pensar en Bruno Palazzo como una alternativa al nacido en Entre Ríos mientras que Matías Miranda tuvo un gran primer tiempo y en el complemento fue reemplazado. Allí también puede asomar Eric Ramírez como una alternativa.



Lo cierto es que el plantel y la dupla tendrán entrenamientos hasta el viernes. Entre miércoles y jueves habrá más novedades respecto al equipo que enfrentará al equipo de Omar De Felippe que todavía no ganó y hoy enfrentará de local a Patronato a las 19.15