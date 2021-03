Cambaceres se sigue entrenando y reforzando

Defensores de Cambaceres no descansa y sigue con los entrenamientos con el objetivo de llegar de la mejor manera al inicio del certamen de la Primera D, que será a mediados de abril.

La intención del entrenador Carlos Da Ponte es intentar cerrar el plantel por estos días, para luego enfocarse de lleno en la conformación de un once titular.



En cuanto a las llegadas, en las últimas horas Tomás Yorio se convirtió en nuevo hombre del elenco de Ensenada, es delantero, viene de jugar en Claypole y tiene 22 años. Hizo inferiores en Quilmes para luego pasar al Tambero.



Son cinco los refuerzos hasta el momento, ellos son el defensor Francisco Rosas Quintero, el volante ofensivo Sebastián Ferrario,el delantero Sebastián Ybares, el mediocampista Nicolás Rossetti, y el mencionado Yorio.



La mala noticia fue el no arribo del jugador de Claypole, Agustín Campana, que finalmente concretó su llegada a Temperley, institución que juega en la Primera Nacional. Esto representa un gran paso en su carrera, pero un sueño frustrado para Cambaceres.



Vale destacar que se alejaron por decisión propia los jugadores Lucas Portilla, Emmanuel Aranda, Lautaro Carsetti y Fabián Maidana. Asimismo, Matías Samaniego cerró su llegada a Villa San Carlos.



Como también el cuerpo técnico decidió prescindir de los servicios de Diego Ramírez, Diego Lacerra, Enzo Caroccia, Gonzalo Roncevich, Agustín Duran y Agustín Navarro.



El plantel se completaría con menores de 23 años, algunos de los cuales siguen a prueba en el elenco ensenadense.



Pasando a un posible once para empezar el torneo, aunque falta mucho, podría ser con: Lobelos; Caielli, Rosa Quinteros, Squie, Díaz; Fernández, Rossetti, Ferrario, García, Diego Martínez, Ybares.



Finalmente, en las últimas horas lamentablemente falleció Gustavo Asconiga, exjugador del Rojo que se desempeñó como lateral izquierdo y formó parte del club en la década de 1980.

Por otra parte, los del Ruso Da Ponte esperan para saber quiénes serán los cuatro nuevos equipos en la divisional. Everton, Estrella de Berisso y Unidos de Olmos presentaron carpeta para ocupar uno de esos cupos

Se jugó la primera de la liga local



Comenzó el Torneo Apertura de la Liga Amateur Platense de Fútbol, luego de lo que fue la preparación en los primeros meses del año, llegó la acción oficial y se desarrollaron encuentros muy interesantes.



En primera instancia, en el choque más importante de la primera fecha ADIP venció 1-0 a CRIBA en condición de local. El gol del Naranja lo marcó Lucas Catalano.



Pasando en limpio el resto de los partidos: Nueva Alianza 2-2 Curuzú Cuatiá; Brandsen 0-0 Tricolores; Ringuelet 0-0 Unidos de Olmos; San Lorenzo de Villa Castells 1-2 Estrella de Berisso; Comunidad Rural 4-2 CRISFA; Alumni de Los Hornos 3-1 Las Malvinas; Porteño 0-0 Everton.



La tabla de posiciones se configura de la siguiente manera: ADIP 3 puntos; Comunidad Rural 3; Alumni 3; Estrella 3; Nueva Alianza 1; Curuzú Cuatiá 1; Brandsen 1; Tricolores 1; Ringuelet 1; Unidos de Olmos 1; Porteño 1; Everton 1.