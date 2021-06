El Marsella de Sampaoli viene por el 50% de Pavón

Cristian Pavón siempre estuvo en la mira de Jorge Sampaoli. Desde que lo llevó al Mundial de Rusia, Kichán nunca dejó de estar en la consideración del DT. Y ahora, empieza a tomar fuerza una nuevo capítulo: el Marsella, que viene de cerrar a Gerson del Flamengo, ahora viene a la carga por el delantero.



El atacante ya había sonado en el conjunto francés en medio de un hipotético trueque con Darío Benedetto, pero el Pipa ya avisó que su idea es continuar en Europa. Si bien no tiene continuidad y podría buscar otro destino, el objetivo del futbolista es que sea en el Viejo Continente.



A pesar de aquella posibilidad truncada, el interés de Olympique de Marsella por el cordobés seguiría en pie e incluso con una propuesta cuyo monto no trascendió. Lo que se supo es que se trataría del 50 por ciento de su ficha, algo que en Boca no verían con malos ojos si el valor los convence.



La situación de Pavón es compleja, ya que el 30 de junio de 2022 finalizará su contrato y su intención no sería renovarlo. La dirigencia y el Consejo de Fútbol saben que de no venderlo en este mercado de pases, lo más probable es que dentro de un año el jugador se quede con el pase en su poder.