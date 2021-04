“El pasivo del club fue decreciendo y en la Asamblea se presentarán los gráficos para demostrarlo”

Con motivo de dar un panorama antes de las 18, cuando se lleve a cabo la Asamblea Virtual, Guillermo Marín dialogó con El Clásico en la sede social de calle 4 para dar un vistazo general de la economía Tripera y un poco de lo que presentará la Comisión Directiva frente a los socios presentes en la plataforma Asamblear. Por primera vez en la historia no será presencial y no será en el polideportivo, sino que por cuestiones técnicas y de conectividad los dirigentes estarán en Estancia Chica con todo el armado de la plataforma para que los socios estén presentes desde sus dispositivos móviles.



Respecto a este tema, Marín adelantó que hay casi 300 inscriptos de 11 mil socios activos y que se podrán registrar en la página misma en el horario que se esté llevando a cabo el acto.

—¿Cuáles son los puntos más destacables en la Asamblea de hoy?



—Vamos a mostrar la foto del 30 de junio del 2020 con el balance, en muchos de sus contenidos seguramente esté desvirtuado porque han pasado muchas cosas desde esa fecha. Para que el socio se lleve una información concreta y más reciente, se decidió que el presupuesto también incluya desde el 1° de julio del 2020 hasta el 31 de marzo del 2021, donde vamos a llevar un estado de ingresos y egresos hasta esa fecha. Será en el marco de un presupuesto sin amortizaciones y ajustes de inflación como se suele hacer en un balance.

—¿Cuál es el pasivo de Gimnasia a día de hoy?



—Es difícil comparar los valores absolutos del pasivo ya que desde el 2017 hasta hoy hubo inflación que distorsionó los números, como así también cambios en las normas contables profesionales en la elaboración de los balances que hicieron que las cifras cambiaran. Hace cuatro años el pasivo era de 13 millones de dólares con el tipo de cambio a $16,75, el pasivo al 31 de marzo de este año con un tipo de cambio de $96 da 8 millones de dólares. Fue decreciendo y en la Asamblea se presentarán los gráficos para que los socios lo vean reflejado.

—¿Cómo es la deuda en pesos respecto a este tipo de cambio?



—En el 2017 debíamos 231 millones de pesos y hoy debemos 700 millones, uno los ve a simple vista y piensa que el club está más endeudado lo que sucede allí es el tipo de cambio y cómo fue subiendo el dólar en los cuatro años. Vos cuando lo cambiás a dólares ves que el pasivo fue decreciendo, es una manera de medirlo.

—¿En esta Asamblea se incluyen las últimas ventas de jugadores?



—Con la venta de jugadores que pasó después del 1° de julio y los derechos de TV, la situación económica del club cambió totalmente. En el año 2020 la venta de jugadores no compensó el déficit normal del club y por eso el pasivo creció 207 millones de pesos, ahora viendo la película completa hasta el 31 de marzo y esas pérdidas se revirtieron. Además, todavía no pasó la concreción de esas ventas, Paradela se vende pero en cuotas, Nacho Fernández también. Al mismo tiempo, en este presupuesto queda lo de Broun, Goltz y García.

—¿Cuánto debe pagar Gimnasia del concurso?



—En el balance esa información está distorsionada, al 30 de junio del 2020 no habíamos pagado la cuota de créditos quirografarios ya que obtuvimos una prórroga hasta diciembre. Esa primera cuota fue de 18 millones de pesos después del 31 de diciembre y ya está cancelada, mientras que la otra cuota que no fue prorrogada y vence el 22 de mayo de este año ya hay un plazo fijo de 20 millones de pesos para efectuar el pago. Con eso estaría saldado el crédito quirografario y después quedan cuestiones que no están verificadas.

—¿Cuáles serían estas cuestiones?



—Son contingencias, los tres juicios históricos de Gimnasia (Issa y Simón, Cappa, y All Boys de la Pampa) todavía no fueron atraídos. Resuelve primero el juzgado y luego van al juez del concurso, por lo que aún no cayó dentro del marco del concurso. Salvo esto, el resto estaría saldado en las obligaciones de pagar mientras que en las obligaciones de hacer que teníamos había 137 propietarios que presentaron su documentación para los lotes de Estancia.



Redactamos el Reglamento de Convivencia y ellos empezaron con las escrituras y así quedan hacer las obras de infraestructura para que cada uno pueda a construir en esos lotes y

estamos en eso para cumplir con las obligaciones.

—¿Gimnasia sigue debiendo algo de Maradona? ¿Se hará juicio a Romai?



—Todo lo que se le debía a Maradona en calidad de sueldo fue pagado inmediatamente, lo que sucede es que por problemas legales hasta que no nos dé el okey de la jueza en la causa de la sucesión no efectuamos el pago pero ya se hizo. Ahora dependerá de la Justicia, pero está todo en regla y en el caso de que necesiten verificar algo estamos a disposición. La idea es un juicio por daños y perjuicios a la empresa en calidad de que había un contrato firmado y no fue cumplido.