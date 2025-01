El Pincha no detuvo su marcha y entrenó en City Bell

El plantel profesional de Estudiantes de La Plata regresó este domingo a los entrenamientos tras el triunfazo del sábado frente a Unión en el Estadio UNO, en lo que significó el debut del Pincha en el Torneo Apertura de la liga Profesional 2025. Con la confianza en alza por haber comenzado el certamen doméstico con el pie derecho, Eduardo Domínguez y su cuerpo técnico no bajan la intensidad y ya preparan al equipo para los próximos desafíos.

Para los jugadores que no sumaron minutos en el partido, el día arrancó con un amistoso informal en la cancha 1 del Country Club de City Bell. En este ensayo, un combinado del plantel profesional se midió con futbolistas de la Reserva dirigida por Jonathan Schunke. La práctica no solo sirvió para darles rodaje a quienes no participaron del triunfo ante el Tatengue, sino también para observar algunas caras nuevas.

En el equipo del plantel superior estuvieron jugadores como Román Gómez, Emanuel Dall’Aglio, Faustino Messina, Santiago Arzamendia; Cristian Medina, Bautista Kociubinski, Edwuin Cetré, Lucas Alario y Fabricio Pérez. Además, se destacó la inclusión de dos juveniles que vienen pisando fuerte: el defensor central Dante Porcel de Peralta y el lateral izquierdo Esteban Salinas, ambos nacidos en 2008. Estos pibes, que vienen trabajando con Schunke en la pretemporada, dejaron muy buenas impresiones en el cuerpo técnico.

La práctica también contó con otros nombres destacados de la Reserva, como Martín Nasser, Matías Contrera, Lautaro Fernández, Máximo Desabato, Luca Arfaras, Bautista Molinari, Tomás Valentukonis y Thiago González. El objetivo de Domínguez está claro: mantener a todos en ritmo y listos para cuando el equipo los necesite.

Con un calendario cargado y la ilusión de pelear bien arriba, Estudiantes demuestra que cada detalle cuenta. Mientras los titulares recuperan energías, los que vienen de atrás muestran que quieren dar pelea. La competencia interna está a full, y el Pincha no afloja.

“Una nueva ilusión”

Tras la victoria, Eduardo Domínguez expresó que: “Iniciar una nueva ilusión ganando ante nuestra gente es importante. El equipo tiene potencial, pero no hay que confundirse, esto recién empieza. Tenemos un margen de mejora interesante”.

Al ser consultado por su renovación para el ciclo 2025, el DT explicó: “Me siento cómodo, me dan libertades para armar el equipo y me siento escuchado. Para mí era muy importante saber qué lo motivaba al club para este año. Me terminaron de convencer para seguir por este camino, me da mucho gusto estar acá”.

“Este grupo quiere volver a ganar, nos vamos a preparar para eso, y dependerá de nosotros hasta dónde podemos llegar”, cerró el técnico.