El Real Madrid no tiene una línea de juego, pero demostró su grandeza este fin de semana

El Real Madrid demostró por qué con ese técnico como Zinedine Zidane ganó tres Champions no hace mucho tiempo. Es el club más ganador de la historia del mundo y demostró su templanza.

En esta temporada se dedicó a no comprar al por mayor, y darle rodaje a los jugadores de la cantera. Parecía que el Barcelona había sacado una gran ventaja, pero ahora quedó demostrado que a Messi se le hace más difícil ganar. Le cuesta hacer el gol 700 porque no tiene a Xavi e Iniesta. Creo que el Real Madrid ataca con los dos laterales, pero no tiene una línea de juego. Lo que pasa es que el que se pone la camiseta del Real Madrid sabe lo que está haciendo y no puede relajarse.

Con respecto a la definición de la Liga, no se puede decir que el Real Madrid, a pesar de que tiene un fixture más favorable, ya será el campeón. Faltan seis partidos y hay 18 puntos en juego. Tiene todas las de ganar, pero todavía no se consagró.