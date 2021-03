El superclásico bajo la lupa de los entrenadores

La palabra de Miguel Russo

Después de poco más de dos meses, Boca y River se volvieron a ver las caras en La Bombonera, en el duelo correspondiente a la quinta jornada de la Copa de la Liga Profesional; la historia determinó empate 1-1. Para Miguel Russo, que transita su segundo ciclo en el Xeneize, fue el cuarto enfrentamiento oficial ante el Millo, con el que arrastra una racha negativa que se gestó hace casi 14 años.



Una vez finalizado el partido, el entrenador boquense habló con la prensa respecto a la gran ausencia en el equipo titular. “Teníamos que suplir la ausencia de Cardona y estoy contento. La libertad de Fabra y Capaldo fue importante. Cuando lo necesitemos, lo vamos a usar, iremos aceitando eso. No es definitivo”, indicó.



“En muchos momentos del partido, Boca jugó muy bien. Pudimos haberlo definido. Nos falta inteligencia para terminar los partidos con 11 y saberlos manejar. Con uno menos es difícil competir. Por suerte hubo muchas cosas positivas, pero no alcanza porque queremos ganar”, comentó sobre el trámite del cotejo.

La palabra de Marcelo Gallardo

El Muñeco fue crítico del nivel de juego que se vio, aunque consideró justo el resultado. “Me parece justo por la cantidad de situaciones de gol para uno y otro. No me pareció para nada un partido bueno, con lucidez para jugarlo. Fue de poca claridad", afirmó Gallardo al término del partido.



A su vez, el técnico del Millonario reveló su sorpresa ante cómo el DT de Boca decidió reemplazar la ausencia del volante colombiano Edwin Cardona. “Lo pensé con Cardona adentro y pensé que, si no estaba, iba a poner un atacante más o a un volante. No pensé en la línea de cinco defensores”, apuntó.



Antes del empate, el Muñeco estuvo a punto de sacar de la cancha al autor del tanto, pero lo dejó un rato más y terminó acertando. “Iban a salir los dos (Fabrizio Angileri y Palavecino) y terminó haciendo el gol. El fútbol tiene esas cosas. Luego lo dejé a Pala porque el gol por ahí le daba confianza. Fabrizio venía de una semana complicada, no había entrenado en toda la semana”, aseguró.