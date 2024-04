El Superclásico se empezó a jugar en los micrófonos

En la previa del Superclásico que se llevará a cabo mañana, desde las 15:30 en el Estadio Mario Alberto Kempes, el ex Gimnasia, Ignacio Fernández, y el ex Estudiantes, Marcos Rojo, hoy referentes de River y Boca, hablaron en la conferencia de prensa organizada por la Liga y dejaron varios títulos. Hubo un fuerte mensaje de paz de ambos lados, se destacó al clásico como “el mejor del mundo” y al mismo tiempo ahondaron en las claves del partido, que “será clave para el futuro”, según el capitán del Xeneize.

El que primero tomó la palabra fue el exjugador del Pincha, Rojo, que del lado de Boca, ante la consulta de cuál era el clásico que más recordaban, mencionó el icónico partido donde Juan Román Riquelme festejó con el Topo Gigio frente al palco de Mauricio Macri. “Yo me acuerdo de estar viendo el día del penal de Román, que se lo atajan y después lo mete de cabeza. Me acuerdo de estar viéndolo cerca de casa, porque había codificado, entonces tuve que ir a verlo a algún lado. Estaba lleno de gente y llovía, me quedó grabado ese partido”, recordó el defensor, sobre el partido de abril del 2001.

Mientras que el exjugador del Lobo, Nacho, no se fue tan atrás en el tiempo y también habló de uno que quedó en el recuerdo colectivo por el famoso “no fue córner”. “Yo uno que viví de afuera, todavía no estaba en River, fue en La Bombonera con goles de Manu (Lanzini) y Ramiro (Funes Mori). Creo que ese empezó a marcar el camino de los últimos años en la historia de los Clásicos y me dejó bastante marcado”, afirmó haciendo referencia al partido de marzo del 2014.

Por otra parte, uno de los momentos más particulares del diálogo con la prensa tuvo que ver con una especie de chicana de un periodista partidario de River, que generó una reacción que no pasó de largo en Rojo.

“¿En qué orden de factores pones este Superclásico, sabiendo que River juega la copa más importante del continente, y que tiene por delante la Copa de la Liga, el campeonato, la Copa Argentina?”, consultó el periodista Hernán Santarsiero, en una pregunta dirigida a Nacho Fernández, pero con un dardo por lo bajo a Boca, que este año juega Sudamericana por no haber logrado un puesto de Copa Libertadores la última temporada, donde fue finalista de América.

Enseguida, Rojo entendió que había una cargada a Boca, pero se lo tomó con humor. Primero comenzó escuchando con atención la pregunta, pero cuando escuchó eso de “la copa más importante del continente”, no pudo evitar esbozar una sonrisa que se prolongó por unos segundos y luego lo obligó a mirar para abajo, buscar una mirada cómplice en el público y hasta tomar un poco de agua hasta poder volver a ponerse serio. Lo mismo sucedió cuando Nacho Fernández mencionó el apoyo de la gente del Millonario en condición de local y el capitán de Boca comenzó a sonreír y mirar hacia abajo. Claro esta, todo con respeto y dentro del folclore de cada derbi entre River y Boca.