El turf de hoy

Va llegando a su fin el año hípico en el teatro del turf del Barrio Hipódromo, de tal forma que hoy será el último domingo de turf del año; porque las dos reuniones que quedan se desarrollarán los próximos días martes 21 y 28, respectivamente, buscando el final de la temporada 2021. A partir de las 13 se ofrecerá un atractivo programa de catorce carreras, estando anunciado el cotejo de desquite a las 19.30. Promediando la reunión, en el undécimo turno de programación, se ofrecerá lo mejor de la tarde con la disputa del tradicional Clásico “Los Criadores” (G II-2.000 m), reservado para yeguas de 3 años y más edad, a peso por edad. El listado canta que fueron ratificadas once participantes dispuestas a luchar por llevarse la jugosa recompensa de 840.000 pesos que le espera a la vencedora. Un verdadero carrerón se presenta en la previa por la calidad de las competidoras; ya que, tentados por el premio mayor, bajarán desde los “máximos” nada menos que ocho ejemplares, algunas de ellas pisando por primera vez esta pista. Podría subtitularse esta carrera como el “Dardo Rocha de las yeguas” o el “Clausura de las yeguas”. A priori se anuncia un cotejo de cierta paridad, aunque a simple vista resaltan las chances de la yunta conformada por Serenata Huasteca y Hellas Verona, presentada por Nicolás Gaitán; Soviet Catch de Agustín Pavlosvky, quien baja poquito y nada al Bosque, y Pura Verdad del entrenador Frenkel Santillán. Mientras que acá las espera Would You Like, al cuidado de Humberto Benesperi, que de última se largó a correr de firme de tal forma que hilvanó tres triunfos al hilo completando el proceso de las carreras comunes, y ahora va por el gran salto en tamaño compromiso. Hagan juego, señoras y señores…¡la carrera está servida!