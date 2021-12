Para Mery Laurent la tercera es la vencida ante Queen of the Stone

Hoy sigue la semana hípica en el teatro del turf del Barrio Hipódromo buscando el final de la temporada 2021. A partir de las 13.30 se ofrecerá un atractivo programa de 13 carreras, estando anunciado el cotejo de desquite a las 19.30. Promediando la reunión, en el quinto turno de programación, se ofrecerá lo mejor de la tarde con la disputa del tradicional Clásico Luis Monteverde (L-1.400 mts.), reservado para yeguas de 3 años y más edad, a peso por edad.

El listado canta que fueron ratificadas tan solo seis participantes dispuestas a luchar por llevarse la jugosa recompensa de 600.000 pesos que le espera a la vencedora. Se anuncia un cotejo de cierta paridad, aunque a simple vista resaltan las chances Queen of the Stone y Mery Laurent, que ya anduvieron a las trompadas en el reciente concluido proceso clásico y selectivo de los ejemplares de tres años de edad.

Hablar de la defensora del stud El Gruñón es referirse a una de las potrancas más veloces de este hipódromo y dio muestras acabadas de ello derrotando por partida doble en eventos clásicos a Mery Laurent. Luego de ello, Queen of the Stone se le animó a los machos en el Clásico Ciudad de La Plata del pasado 19 de noviembre y la experiencia no fue positiva porque quedó lejos de la definición sin trascender en ningún momento del desarrollo. En tanto, Mery Laurent siguió en lo suyo y se alzó muy fácil con un listado sobre 1.100 metros.

Hoy vuelven a verse las caras en un recorrido más cerca de la media distancia que los cotejos de velocidad, un trayecto que conoce Mery Laurent. Por eso vamos a confiar en ella para que al fin se tome revancha de “la reina de la piedra”. Tercera en discordia ubicamos a Creme Dela Creme, que baja de los “máximos” con ganas de quedarse con el premio mayor en su primera incursión por esta pista. ¡Hagan juego, señores!