El Turf de "Hoy"

Hoy los caballos comenzarán a competir a las 14.30, confirmando la llegada del otoño y adelantando parte del programa para aprovechar la luz natural. A las 15.30 se disputará el Clásico Derli Gómez, con una distancia de 1.200 metros.

1° Carrera - GALITZIA (2007) - Distancia 1.600 metros

2L 4L 8L 1 SOY LA PANTERA z 3 56 ARIAS SANTIAGO N.-3

0L 5P 2 ALMA MIA SPRING z 3 56 BORDA GONZALO D.

9L 5L 4L 6P 3 QUIARA z 3 56 LAVIGNA FRANCISCO J.-3

0L 3L 4 CALA TANDE z 3 56 AGUIRRE WALTER A.

6L 5L 0L 9L 5 TILLY DEXTER z 3 56 BETANSOS HORACIO J.

9S 6L 6L 9L 6 GREGORIA AGAIN at 3 56 RIVAROLA JUAN C.

8L 0L 0L 0L 7 ADORADA FURIA z 3 56 SALAZAR RAMIRO E.-4

5P 2L 3L 3L 8 STARRY SEIVER a 3 56 ESPINOZA JOSE DEL J.-3

Debuta 9 EMPERATRIZ CARIOCAa 3 56 PAREDES LUCIANO A.-3

5L 6L 4L 3L 10 RADINKA z 3 56 BANEGAS KEVIN

7P 3L 11 EXTRA EXTRA a 3 56 CHAVEZ LUCAS I.DJ-4

4L 2L 4L 5L 12 SIMETRIA ROMANA z 3 56 RAMALLO LAUTARO N.-4

2° Carrera - MISS EMERALD (2010) - Distancia 1.200 metros

6L 1 IN HONOR z 2 55 FERNANDES GONCALVES F.L.

7L 2 UNA YUMBA a 2 55 MOREYRA WILSON R.

Debuta 3 INDIA PAULA z 2 55 BORDA GONZALO D.

8L 4 MEET RAFAELA z 2 55 COMAS LUIS A.

9L 5 ETERNA SEATTLE z 2 55 SINIANI EMILIANO F.

4L 6 LACANIAN INK z 2 55 SAEZ GASTON G.

Debuta 7 VESPA SI z 2 55 MENENDEZ FRANCO D.

4L 3L 8 MAYORA CHUCK z 2 55 LOPEZ MARIANO J.

3° Carrera - CLáSICO DERLI A. GÓMEZ (G3) - Distancia 1.200 metros

1S 1P 1L 1P 1 CELESTIAL FILLY a 2 55 MOREYRA WILSON R.

4L 4L 3L 3L 2 FABULOSA TOUIE z 2 55 MATURAN WALTER R.

5L 1L 3 BELLA GALANA z 2 55 ASERITO RODRIGUEZ M.

5L 3L 2L 1L 4 FURIOSA VIS a 2 55 VILLEGAS ROMINA DEL V.

1L 1L 5 MADONNA BENOIS z 2 55 FERNANDES GONCALVES F.L.

4° Carrera - MANICOMIO TOM (2ª TURNO) - Distancia 1.100 metros

2L 4L 7L 0L 1 HEFESTOS z 2 55 MENENDEZ FRANCO D.

5L 7P 0L 2 NORDIKO z 2 55 ROMAY ABEL I.

Debuta 3 ICY AIR z 2 55 SAEZ GASTON G.

Debuta 4 NAPOLEON HIT z 2 55 ARIAS DANIEL E.

9S 5 ATOM z 2 55 ALZAMENDI ROBERTO N.

Debuta 6 MAESTRO NINJA z 2 55 LOPEZ MARIANO J.

4L 4L 7 TURCO EMILIO z 2 55 SOSA MIGUEL A.O.

4L 2L 8 MAIPO FELIZ z 2 55 MUÑOZ RICARDO J.

5° Carrera - IRRADIADO (2016) - Distancia 1.000 metros

1P 1P 0S 9L 1 BASKA ALAIA zn 4 57 AGUIRRE WALTER A.

5L 9L 5S 6L 2 RANITA KAL z 4 57 LENCINAS DARIO E.-3

6L 8S 1L 1L 3 DELICADA BOMB z 4 57 ENRIQUE BRIAN R.

5L 1L 5S 2P 4 MISSY MORA z 4 57 FLORES JAIRO E.-4

2L 1L 5L 4L 5 ABANILLERA a 4 57 ARIAS SANTIAGO N.-3

3S 3S 6S 6P 6 HIT TIME z 4 57 VALLE MARTIN J.

2S 1S 0S 1L 7 SEPAS NUNCA a 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

5P 5L 8S 2L 8 MASTER AUGUSTA z 4 57 ARIAS OCTAVIO F.

6° Carrera - OUR DONNA (2012) - Distancia 1.300 metros

6L 2L 3L 4L 1 TAURA SOY a 5 57 ASCONIGA MARIA L.

0L 7S 0L 0L 2 BELLA AMANECIDA zc 5 57 FERNANDEZ LUIS M.-2

1L 6S 8L 3L 3 MI PERSPECTIVA z 5 57 TEMPESTI VILLALONGA G.L.-4

3L 6P 2L 2L 4 BUY BEST a 5 57 BENITEZ VERA JORGE R.-3

3L 3L 9L 6L 5 LA MARIU a 5 57 MONTOYA CRISTIAN A.

1L 5L 8L 4P 6 BEAUTY IS z 5 57 CANDIA GUTIERREZ E G.

5P 1L 9L 6L 7 CHARLOTTE FLAME a 5 57 AGUIRRE WALTER A.

7P 1L 3L 4P 8 PURMAMARCA JOHANzc 5 57 CHAVES URBANO J.-3

8L 8L 0L 6L 9 IRISH CREAM BAILEY z 5 57 SANCHEZ ALEJANDRO E.-4

4S 3S 1S 9S 10 SELFITZ z 5 57 LOPEZ BERNECHE LUCAS-4

7° Carrera - SOUTH BERK (2ª TURNO) - Distancia 1.100 metros

8S 3S 9P 1 PASO DE LARGO z 3 56 MOREYRA WILSON R.

2L 2 CARAMELO SANTO z 3 56 BANEGAS KEVIN

3L 6P 0L 3 LACKEN z 3 56 SINIANI EMILIANO F.

6L 4L 7L 0L 4 CHERYE KEY zc 3 56 RAMALLO LAUTARO N.-4

8P 0L 5 SHENLONG z 3 56 AGUIRRE WALTER A.

0L 0L 0L 4L 6 ICY VAN z 3 56 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

0L 9L 7L 7L 7 AMIGUITO TONIFICADOz 3 56 VILLAGRA RAUL E.

3L 8 TATTOO RICHARD z 3 56 ROMAY ABEL I.

0L 0L 9 THE MAGNIFICO z 3 56 LOPEZ MARIANO J.

Debuta 10 RADIANT WINNER z 3 56 SALAZAR RAMIRO E.-4

Debuta 11 DON TALANTE z 3 56 ARIAS DANIEL E.

0L 4L 6L 6L 12 LUCA CHANGRETTA z 3 56 PINTOS JUAN I.-4

5L 0L 13 GLORIOSO NAK z 3 56 CHAVES URBANO J.-3

Debuta 14 MONTE KISS z 3 56 LENCINAS DARIO E.-3

8° Carrera - ROMANCE NIGHT (2014) - Distancia 1.600 metros

1L 4L 0L 5L 1 TINTIN CRAF a 5 57 ARIAS OCTAVIO F.

1L 0L 1L 3L 2 CAYETANO ISLAND z 5 57 SINIANI EMILIANO F.

2L 1L 2L 1L 3 MAR LIGURE zd 5 57 PINTOS JUAN I.-4

6L 0L 6L 5L 4 CHISTOPHER JOY z 6 55 SALAZAR RAMIRO E.-4

4P 3S 5L 9P 5 IL FATTO a 5 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

4S 3S 1L 7S 6 CANDY POR SIEMPRE z 5 57 VELAZQUEZ CRISTIAN E.

5S 1P 2P 3P 7 CROZIER a 5 57 ENRIQUE BRIAN R.

3L 7L 8L 2L 8 OWEN MAGIC t 5 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

2P 3P 4P 6L 9 FUERA DE TIEMPO z 5 57 AGUIRRE WALTER A.

8L 0L 2L 1L 10 ROMAN CRAF t 5 57 ARIAS SANTIAGO N.-3

9° Carrera - MISS DIXILAND (2008) - Distancia 1.400 metros

Debuta 1 MARKER PALMER z 3 56 AGUIRRE WALTER A.

2P 6L 6P 4S 2 CLARO SILVESTRE z 3 56 TORRES ROBERTO M.

0S 3L 3 LE GRAND JOUR z 3 56 BANEGAS KEVIN

6L 4 COLOSO FITZ z 3 56 SALAZAR RAMIRO E.-4

0L 8L 0L 4a ELICON a 3 56 ARIAS OCTAVIO F.

4L 3L 9L 8S 5 SEATTLE AMORE z 3 56 ENRIQUE BRIAN R.

9P 6 GRILLO RIG z 3 56 ARIAS SANTIAGO N.-3

0P 6a LAUQUEN LETAL z 3 56 LOPEZ RUIZ EVER A.-4

Debuta 7 BLINDFITZ z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

8L 4L 4L 2L 8 TRENDING FACE z 3 56 FERREYRA MATIAS N.

0L 8L 6L 6L 9 VICTORIOSO GALILEO z 3 56 PAREDES LUCIANO A.-3

7S 2S 2P 2P 10 POP RAP z 3 56 BORDA GONZALO D.

9L 7L 11 CRIXOS z 3 56 GOMEZ DARIO R.

6L 8L 8L 8L 11a TOLITO z 3 56 ROMAN JULIAN A.-3

2L 2L 3L 2L 12 YOU BE YOU a 3 56 MONTOYA CRISTIAN A.

4L 4L 5L 4L 13 LEON GALLARDO z 3 56 RIVAROLA JUAN C.

0L 0L 0L 3L 14 VIN GRIS zd 3 56 PINTOS JUAN I.-4

8S 6L 15 DLIVERY POR JOHANz 3 56 GONZALEZ ROQUE L.

7S 7S 16 MANDONEANDO z 3 56 VILLAGRA RAUL E.

10° Carrera - S. SILVALANDRIA (2013) - Distancia 1.000 metros

5S 0S 5S 3L 1 BOMBON QUEEN z 7 56 ARIAS DANIEL E.

1L 1L 5L 3L 2 TREMENDA SKY z 5 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

3L 4L 7L 1L 3 DOÑA AMIGA a 6 54 ROLDAN FACUNDO E.-3

8P 1L 1L 3L 4 SANTA MADRE a 6 52 CHAVES URBANO J.-3

1L 7S 7L 7L 5 ANGIOLOMANIA z 5 56 SALAZAR RAMIRO E.-4

3L 7L 1L 1L 5a PALOMA DE LAGOS a 5 56 ENEA FACUNDO D.-4

4L 4L 6L 4L 6 LA PRO z 7 52 BALMACEDA LAUTARO E.

1L 1L 6L 8P 7 VALIENTE GUARANI a 5 54 BANEGAS KEVIN

1L 1L 3L 7P 8 MADAME MORA zc 6 60 GONZALEZ ROQUE L.

4L 3L 2L 4L 9 VENTISCA DE NIEVE z 5 52 GARCIA TIAGO-4

11° Carrera - BULLICIOSA ROMA (2007) - Distancia 1.200 metros

0L 6L 6P 4L 1 LUZ AZTECA z 4 57 LOPEZ MARIANO J.

5L 8L 4L 0L 2 ASIPAN t 4 57 LENCINAS DARIO E.-3

Debuta 3 LABIOS SEXY z 4 57 CACERES LUIS A.

7L 8L 6P 4 BRUZOLA z 4 57 SANCHEZ ALEJANDRO E.-4

3S 2S 5P 5 REINA VIKINGA z 4 57 MOREYRA WILSON R.

8L 5L 6L 5L 6 LA MARMITERA z 4 57 PEREYRA CARLOS O.

2L 3L 3L 0L 7 ARETHA z 4 57 ENEA FACUNDO D.-4

3S 0S 8S 5S 8 SANTA DEL CERRO a 4 57 ROMAGNOLI CESAR A.-4

7L 5L 4L 4S 9 SEEK GUESS z 4 57 ARMOHA LEOPOLDO M.-4

7L 8L 5L 0L 10 PRINCESS RIG a 4 57 CHAVES URBANO J.-3

2L 4L 2L 0L 11 GLOBAL MEMORIES a 4 57 SINIANI EMILIANO F.

7L 3L 5L 0L 12 VARILLA LETAL a 4 57 SOSA MIGUEL A.O.

6L 0L 0L 0L 13 LES GANA IGUAL a 4 57 AGUIRRE FACUNDO S.

0L 14 SHAL EVA t 4 57 RAMALLO LAUTARO N.-4

Debuta 15 GREAT ROYAL z 4 57 BORDA GONZALO D.

Debuta 16 LIBRE DE WEET a 4 57 GARCIA TIAGO-4

12° Carrera - - POMPY PLUS (2005) - Distancia 1000 metros

6L 8L 3L 1 SANTINO BANDINI zn 4 57 AGUIRRE WALTER A.

Debuta 2 CAPO WOOLY z 4 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

8S 8S 8S 5L 3 QUE AMBICIOSO a 4 57 MENENDEZ FRANCO D.

Debuta 4 CORAZON KEY a 4 57 CACERES FRANKLIN D.-4

6P 5P 5L 7L 5 SOY DE JOAQUIN z 4 57 TORRES ROBERTO M.

2L 6 OJO FRANCISQUITO a 4 57 ASERITO RODRIGUEZ M.

2L 2P 4L 9P 7 BAKER MAN z 4 57 LENCINAS DARIO E.-3

4L 4L 5L 5L 8 ZANTINO CAT z 4 57 FLORES JAIRO E.-4

9L 4L 8L 4L 9 SEATTLE HOPE zd 4 57 GARCIA TIAGO-4

0L 6P 7S 4S 10 GLOBAL KEATON z 4 57 CAVALLARO JORGE E.

2L 11 QUE VUELTERO z 4 57 VILLARRETA NICOLAS A.-2

7L 4P 7P 7P 12 HOMBRE DE LEY z 4 57 CHAVES URBANO J.-3

0L 8L 7L 6L 13 RANCHERO VAN z 4 57 SOSA MIGUEL A.O.

13° Carrera - ZENDA BOHEMIA (2021) - Distancia 1.200 metros

5L 7L 3L 7L 1 MARCUS a 4 57 LENCINAS DARIO E.-3

9L 9L 0L 0L 2 EMIRATOS z 4 57 ROMAN JULIAN A.-3

5S 2S 6P 3L 3 HIT CAMBRIOL z 4 57 BORDA GONZALO D.

9L 8L 1L 4L 4 FLASHEADO z 4 57 ROLDAN FACUNDO E.-3

1P 4S 9S 5S 5 PIERRE NODOYUNA z 4 57 CHAVES URBANO J.-3

8S 8S 3L 0L 6 GLOBAL DANDY z 4 57 AGUIRRE WALTER A.

2P 2Z 1Z 4L 7 COMENDATORE SKY a 4 57 MARTINEZ ELIAS D.

3L 2L 1L 7L 8 RUNNER MANI t 4 57 ENRIQUE BRIAN R.

8P 5S 8S 6L 9 TIME FOR DANCING zc 4 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

4L 1L 0L 3L 10 PAGAMOS IGUAL z 4 57 CAVALLARO JORGE E.

9S 3P 1L 2L 11 FUEGO CRUZADO z 4 57 ROMAY ABEL I.

6L 4L 1L 12 KNIGHT zc 4 57 BANEGAS KEVIN

6L 3L 6L 1L 13 TIO LUIGGI KING z 4 57 CANDIA GUTIERREZ E.G.

7L 0L 9L 0L 14 FURY TECH t 4 57 MUÑOZ RICARDO J.-3

6L 3L 2L 7L 15 LORO FLESH a 4 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3