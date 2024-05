El Turf de "Hoy"

Domingo de acción en el teatro del turf del barrio Hipódromo con una oferta de 11 carreras entre las 13 y las 18. Del programa se destaca el tradicional Clásico 25 de Mayo de 1810 (1.600 mts.), un cotejo ubicado en el octavo turno de programación, que está reservado para todo caballo de 3 años y más edad, a peso por edad. Al llamado ha respondido el interesante número de 13 reconocidos milleros, dispuestos a cotejar fuerzas por un premio de $3.965.000 al vencedor.

La presencia de Standartd lo convierte en candidato indiscutible, porque todavía está fresca en la retina del burrero su desplazamiento protagónico en el Gran Premio República Argentina (G I-2.000 mts.) donde tras hacer la punta en gran parte del desarrollo culminó cuarto de El Kódigo a seis cuerpos. Viene por primera al Bosque el del Tinta Roja e irá en yunta con Endo Verde. Pero no deberá bajar la guardia porque en el lote aparecen varios rivales de fuste como la única yegua del lote Ambar Rose que se le anima a los machos y seguramente no va a desentonar. También está Super Number, que si no fuera por la reprise, hubiera sido el candidato. Y siguen los nombres como El de Nabta, Sell, Side y Tornazolado, que serán animadores de este cotejo. Sin dudas, estamos ante un muy buen enfrentamiento. Así que, como dice la biblia burrera: “Las carreras para ganarlas, hay que correrlas”, y con seguridad, va a ser un carrerón... Hagan juego, señores.

1° Carrera - CAPOLICHO (2015) - Distancia 1.000 metros

8d 4d 6L 4d 1 BLESSED DREAM t 6 57 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4

7S 9P 8L 1L 2 CHARLY SONG a 6 57 ARIAS OCTAVIO F.

1S 7S 8L 7P 3 BEAUTIFUL VISION a 6 57 XX

1P 5L 8P 4L 4 CUENTO JAPONES a 7 57 AGUIRRE FACUNDO S.

2L 6L 4L 6L 5 TRANSONICO DUBAI a 7 57 ARIAS DANIEL E.

0P 1P 4P 2P 6 EL MANIPULATOR z 6 57 ORTEGA PAVON EDUARDO

0P 5L 3L 5L 7 EL INGENUO z 6 57 MENDEZ KEVIN E.-4

1P 9P 9P 2P 8 ABBIE SONG(H) z 6 55 SAEZ GASTON G.

6L 9L 0d 6L 9 EMPERATOR a 7 57 DELLI QUADRI MATIAS H.

6L 1L 2L 5P 10 SECRET LASH zc 6 57 YALET JORGE R.(H)-2

1Z 0L 6L 6L 11 VALES VARIOS z 6 54 SALAZAR RAMIRO E.-3

2° Carrera - FANTASTIC FOUR (2016) - Distancia 1.600 metros

2P 7P 4P 4P 1 ENSALADA RUSA a 5 57 GARCIA ROLANDO L.-4

0L 6L 4L 3L 2 FLOR DE VISTA zc 5 57 MENDEZ KEVIN E.-4

5L 0L 3L 5L 3 CRIS GAUCHA z 6 55 SINIANI EMILIANO F.

6P 7L 7L 4L 4 INSTA GIRL zd 5 57 AVENDAÑO JOSE M.-2

4P 2L 0P 2L 5 NO TE LA PIERDAS z 5 57 RICARDO JORGE A.

3P 5P 3P 3P 6 MUSICA LETAL zc 5 57 SALAZAR RAMIRO E.-3

8L 0L 0L 8L 7 CANDY SURPRISE z 5 57 FERNANDEZ LUIS M.

3° Carrera -GOLDEN ROMAN (2019) - Distancia 1.300 metros

5L 0S 2L 2L 1 MISIONERA LATINA zc 4 57 GUIDA JOAQUIN-4

8L 7L 6L 7L 2 NADI CAT z 4 57 ENEA FACUNDO D.-4

1L 1L 7S 4L 3 CHANTELIER z 4 57 SINIANI EMILIANO F.

4S 7L 1L 1L 4 NUNCA QUISE z 4 57 VILLAGRA JUAN C.

1L 1L 0L 3L 5 SIEMPRE DELFINA z 4 57 CACERES FRANKLIN D.-3

5S 2P 2P 9L 6 QUE COSA SERIA a 4 57 MARTINEZ ELIAS D.

7L 0L 6L 1L 7 ARRABALERA INCA z 4 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-2

2L 1L 3L 1L 8 TARGARYEN z 4 57 PINTOS JUAN I.-4

4° Carrera - SOBRE ACTION (2018) - Distancia 1.000 metros

6L 7S 7S 4L 1 BOHEME PAMPA z 5 57 BASCUÑAN RODRIGO D.

3L 8L 3L 4L 2 ENCARNIZADO a 5 57 GALLEGO ARIEL A.-4

3P 8P 1P 6P 3 BASKO IÑAKI z 5 57 AGUIRRE WALTER A.

2L 1L 2L 5L 4 FAST KEY RAP z 5 57 PERALTA JORGE L.

5L 3L 3L 3P 5 QUE VUELTERO z 5 57 FLORES JAIRO E.-3

3L 7L 7S 4P 6 KEANITO z 6 55 ARIAS OCTAVIO F.

6L 9L 4L 1L 7 FUYI SHOCK a 5 57 ARIAS DANIEL E.

0L 4L 7L 8L 8 ALVAR DO BRAZIL z 5 57 DELLI QUADRI MATIAS H.

0L 0L 6L 6L 9 KNIGHT zc 5 57 MENDEZ KEVIN E.-4

9L 9L 4L 3L 10 LEPUS a 5 57 AVENDAÑO JOSE M.-2

2L 1L 4L 2L 11 SEATTLE HOPE zd 5 57 REYNOSO GUILLERMO S.-3

5° Carrera -GO CHROME GO (2023) - Distancia 1.600 metros

5L 1L 1 PORTOBELLO SOUND z 3 56 GUIDA JOAQUIN-4

2L 4L 6L 0L 2 RIO BENNETON z 3 56 VELAZQUEZ CRISTIAN E.

7P 8L 4L 4L 3 LAGO EN EL CIELO z 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.

2L 1L 2L 3L 4 RIO ESCONDIDO zd 3 56 SINIANI EMILIANO F.

9L 1L 5 SUNDAY SURPRISE a 3 56 AVENDAÑO JOSE M.-2

4L 7L 5L 6L 6 SAPPORO z 3 56 AGUIRRE WALTER A.

0L 4L 1L 2L 7 HOMER ELMEROMEROz 3 56 VILLAGRA JUAN C.

6° Carrera DON EMPEÑO (2021) - Distancia 2.000 metros

3P 3P 1P 5P 1 CHARRUA SAVER z 4 57 VELAZQUEZ CRISTIAN E.

1L 3P 2L 7P 2 FANTASTICO LOIR z 4 54 SALAZAR RAMIRO E.-3

7L 6L 4L 8P 3 ASK FOR GOLD z 4 57 VALDEZ AGUSTINA B.-3

2P 8P 6L 4S 4 GRYSTEX z 4 54 CABRERA ANIBAL J.

5L 3P 1P 4P 5 PREMOTE z 4 57 MATURAN WALTER R.

3L 6L 6L 5S 6 HAINAK JORGE a 5 52 CACERES FRANKLIN D.-3

3L 4L 3L 1L 7 AL PODER z 4 54 MENDEZ KEVIN E.-4

1L 4P 5L 6P 8 QUINCY KING z 4 57 RAMALLO LAUTARO N.-3

7° Carrera -SABA EMPEROR (2013) - Distancia 1.100 metros

Debuta 1 CALEDOÑA z 2 55 XX

7P 2 CARRIERA z 2 55 PEREYRA WILLIAM

Debuta 3 BEST NET z 2 55 GOMEZ DARIO R.

0P 9S 4 TAN CURIOSA z 2 55 DELLI QUADRI MATIAS H.

Debuta 5 CHARADA z 2 55 PERALTA JORGE L.

Debuta 6 GUAYABA DULCE at 2 55 SINIANI EMILIANO F.

Debuta 7 ROMAINE zd 2 55 VILLAGRA JUAN C.

7L 7L 5L 8 DULCIPOPP z 2 55 MENENDEZ FRANCO D.

Debuta 9 ROMA GIRL z 2 55 XX

8L 10 COPETUDA RYE zd 2 55 PIREZ JAVIER A.

0P 11 AZUCARADA SAR a 2 55 ARIAS DANIEL E.

Debuta 12 FURIOSA POPULAR zc 2 55 SAEZ GASTON G.

8L 13 GALLAECIA zd 2 55 MARTINEZ ELIAS D.

8L 5L 7L 14 LA LEVRETTE z 2 55 SOTELO CAMACHO PABLO

8° Carrera - CLáSICO 25 DE MAYO DE 1810 (G2) - Distancia 1.600

2L 2L 1L 2S 1 EL ORO NEGRO z 3 57½ MARTINEZ ELIAS D.

1L 0S 3L 1L 2 ENDO VERDE a 3 57½ ENEA FACUNDO D.

1P 1P 3P 4P 2a STANDARTD z 4 60 CARRIZO PABLO D.

2P 2P 3L 0P 3 EL DE NABTA z 4 60 AGUIRRE WALTER A.

1L 6L 1L 5P 4 FANCY MODEL a 4 60 SOSA MIGUEL A.O.

6S 6L 1L 2L 5 SUN SEIVER z 4 60 CABRERA ANIBAL J.

2L 2L 1L 1L 6 PERUGIO TOP z 3 57½ MENDEZ KEVIN E.

4L 5L 4L 2L 7 TORNAZOLADO z 6 60 MARINHAS ANDREA S.

5L 4L 2L 4L 8 KAMBAI VERA t 4 60 ARIAS DANIEL E.

1L 1L 6L 1L 9 AMBAR ROSE(H) z 5 54 VILLAGRA JUAN C.

5L 1L 3L 1S 10 SELL SIDE z 6 60 ORTEGA PAVON EDUARDO

4S 7S 2S 1S 11 STORM SOUND z 3 57½ BALMACEDA LAUTARO E.

1L 1S 2S 4S 12 SUPER NUMBER z 4 60 FERNANDES GONCALVES F.L.

9° Carrera - PSABA EMPEROR (2013) (2º TURNO) - Distancia 1.100 metros

0L 5L 1 BERRY GIRL z 2 55 SAEZ GASTON G.

Debuta 2 ECO MARE zd 2 55 CACERES LUIS A.

Debuta 3 BELLEZA DIVERSA z 2 55 MARTINEZ ELIAS D.

6L 4 SUNSET BOMB z 2 55 XX

Debuta 5 FUNNY DUBAI zc 2 55 ORTEGA PAVON EDUARDO

8S 8S 6 RAPOSO z 2 55 SINIANI EMILIANO F.

8L 9S 7 SIN PAR a 2 55 AGUIRRE FACUNDO S.

0P 8 INDIA MALINCHE z 2 55 PEREYRA WILLIAM

Debuta 9 SHERICKA z 2 55 AGUIRRE WALTER A.

6L 3L 10 GNOME OF ZURICH a 2 55 ARREGUY FRANCISCO A.

Debuta 11 ANGIOLITA zd 2 55 FERNANDEZ LUIS M.

Debuta 12 ORSINIA z 2 55 CHAVES URBANO J.

7L 13 PRETTY RIM z 2 55 CABRERA ANIBAL J.

Debuta 14 SAFE CITY t 2 55 ARIAS OCTAVIO F.

10° Carrera - MALIBU SPRING (2022) - Distancia 1.300 metros

3L 0L 8L 7L 1 CAUSA COMUN z 3 56 SINIANI EMILIANO F.

3L 1L 5L 4L 2 DESACATADA TIM z 3 56 MENDEZ KEVIN E.-4

6P 5L 6P 5L 3 BOMB NISTEL z 3 56 GOMEZ DARIO R.

3P 5S 4S 9S 4 DIADENA z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

3L 0L 1L 5 REAL MOON KISS z 3 56 AGUIRRE WALTER A.

3L 1L 6L 0L 6 INDIA PAULA z 3 56 REYNOSO GUILLERMO S.-3

8L 9L 1L 6L 7 FULL JOY z 3 56 GUIDA JOAQUIN-4

5L 7L 1L 0L 8 ALMAZORA z 3 56 SOTELO CAMACHO PABLO

2L 5L 7L 3L 9 MARMONY a 3 56 SOSA MIGUEL A.O.

3L 1L 2P 2L 10 POTRA SABATICA z 3 56 BALMACEDA LAUTARO E.

2S 4S 1S 0S 11 UPENDS (BRZ) z 3 56 ROMAGNOLI CESAR A.-4

11° Carrera COCHO (2012) - Distancia 1.000 metros

4S 3R 6S 6S 1 BOSSY GIRL a 4 57 MARTINEZ ELIAS D.

0L 7L 2L 4L 2 DUBAI FULL z 4 57 MENDEZ KEVIN E.-4

Debuta 3 BABY PARADISE a 4 57 DIESTRA PEDRO E.

7S 8S 9L 4 GOLOSA HALO a 4 57 CABRERA ANIBAL J.

0S 5S 4P 5 SANTA CATARINA a 4 57 SAEZ GASTON G.

2L 4L 3L 5L 6 TULAM z 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

9L 3L 7L 6L 7 ILUMINADA RYE zc 4 57 REYNOSO GUILLERMO S.-3

8L 7L 2L 4L 8 SOUND SPEED z 4 57 LOPEZ BERNECHE LUCAS-4

0P 3L 0L 7L 9 GRAN JUSTICIALISTA zc 4 57 AGUIRRE WALTER A.

4L 3L 5L 4L 10 AMADA INES z 4 57 BASCUÑAN RODRIGO D.

7L 5L 5L 6P 11 LOCA JULIETA z 4 57 CACERES FRANKLIN D.-3

6S 0S 3L 7L 12 PLANTA ALTA z 4 57 GARCIA WALTER L.-4

0L 2P 3P 2L 13 SOFTLY SEATTLE z 4 57 CHAVES URBANO J.

Candidatos para esta tarde en el Bosque

1ra.) 6 – 8 – 5

2da.) 6 – 2 - 4

3ra.) 4 – 5 – 1

4ta.) 5 – 11 – 4

5ta.) 7 – 3 - 4

6ta.) 5 – 3 – 1

7ma.) 2 – 6 – 7

8va.) (2 – 2 A) – 9 - 12

9na.) 10 – 13 - 11 - 4

10a.) 10 – 9 – 2

11a.) 13 – 6 – 2 – 10