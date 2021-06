El ultimátum del Chino Maidana a Yao Cabrera: "hospital o cementerio"

Todo parece encaminado para lo que va a ser, probablemente, el espectáculo mediático del año. La pelea entre el Chino Maidana y Yao Cabrera comenzó como un desafío que parecía que se lo llevaba el viento pero que, sorpresivamente, el exboxeador respondió calzándose los guantes.

"No peleo con amateurs ni con pelotudos pero a vos te voy a fajar", dijo hace unas semanas el Chino y desde entonces todo se precipitó, a tal punto que solo falta fijar la fecha del evento.

Mientras tanto el Chino hoy volvió a calentar la previa y amenazó al polémico youtuber uruguayo: "Mirá, la izquierda es 'hospital' y la derecha 'cementerio'. Son para Yao", y aclaró que no tendrá clemencia sino que usará todas sus habilidades como si se tratara de un boxeador profesional: "Me desafió y salió la pelea. Yo me peleo con él por plata o gratis. Me piden muchos que lo faje, y entonces lo quiero fajar. No lo conozco mucho. Viste como hace Mayweather, algo así vamos a hacer. Sí que tengo más pegada que Mayweather y también sé que lo puedo llegar a dormir feo, así es el boxeo. Pero si él se mete en el boxeo, tiene que saber que es así", concluyó.

Maidana hizo referencia al a pelea entre Mayweather y Logan Paul, un youtuber norteamericano también conocido por generar contenido polémico. Si bien hubo mucha expectativa con el evento, al final la pelea fue aburrida.