El Xeneize le apunta a la Libertadores y el Lobo a la pretemporada

Boca dejó atrás el trago amargo de la eliminación en la Copa Argentina y venció 1-0 a Gimnasia por la fecha 25 de la Liga Profesional 2025 en la Bombonera con gol de Milton Giménez. Tres puntos de oro para el Xeneize pensando en la clasificación a la Copa Libertadores 2025 y una derrota dolorosa para los de Marcelo Méndez que los deja sin chances de lograr la clasificación a la Copa Sudamericana del año próximo.

En cuanto al partido, y luego de la dolorosa caída ante Vélez en Córdoba, el equipo de Fernando Gago tuvo una muestra de carácter en Brandsen 805 al no mostrar señales de estar atravesando el duelo por ver desaparecer el sueño de gritar campeón este año y logró vencer con justicia al Lobo de Méndez.

En un inicio sin mayores emociones, el club de la Ribera empezó a dominar las acciones y encontró a los quince minutos de la etapa inicial lo que sería el gol del triunfo.

Exequiel Zeballos condujo y Milton Giménez logró definir en el área para romper la paridad en La Boca, su sexto grito desde su llegada a la institución y el décimo en su cuenta personal en el torneo. El resto del pleito fue un monólogo del local para llevarse la victoria.

Gimnasia venía de ganarle a Atlético de Tucumán y conseguía ganar dos partido seguidos de local después de mucho tiempo. Más allá que no le sobraron mucho atenuantes, el equipo de Marcelo Méndez había logrado estabilizar una semana que venía completa de críticas y reacomodaba a su equipo un poco mejor en la tabla actual, en la del año que viene de los descensos y mantenía alguna ilusión, remota, de ingresar a la Copa Sudamericana. Sin embargo, con lo mostrado ayer en la Bombonera y la dura derrota frente a los de Fernando Gago, el Lobo quedó sin motivación de cara al final del torneo. No obstante, no puede relajarse con los promedios del año que viene y será importante para los jugadores y el entrenador cerrar un año de manera distinta a lo que mostró durante toda la temporada. Irregular y con más bajos que altos.

En la próxima fecha, Boca visitará a Newell’s en el Coloso Marcelo Bielsa (domingo 8/12, desde las 21 horas) mientras que Gimnasia se despedirá de su público en el

Bosque cuando reciba a Talleres de Córdoba (domingo 8/12, desde las 17 horas).