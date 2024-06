En final ajustado el VAR del juez de raya dijo: Rudy Trigger, por un pelo

Por Galopón

Jueves de actividad en el teatro del turf del barrio Hipódromo con doce actos en su cartelera, destacándose la disputa del tradicional Clásico “General Manuel Blanco” (G III- 1.200 mts.), donde se impuso el favorito Rudy Trigger que ya en la recta tras dar cuenta de Rosas del Rosedal, se le vino al humo Hit Tifon, pero volvió el conducido por Leandrinho Goncalves que con angustia le ganó por ventaja mínima a su tenaz rival.

Reservado para todo caballo de tres años y más edad, a peso por edad, ocupó el noveno turno en la programación y sin Pan y Circo fueron nueve los participantes que salieron a la cancha; el cierre de las apuestas mostró el favoritismo de Rudy Trigger con un sport de $2.35 sobre las chances de Rosas del Rosedal ($2.65) y de Llaullín (4.90) y entre ellos se “devoraron” la pizarra. El pleito, de los papeles pasó a la pista, y allí, “donde se ven los pingos”, la victoria fue para el favorito en final “cerradísimo” porque la polémica siguió incluso después que se confirmara el marcador por la menor de las diferencias. Muchos vieron ganar a Hit Tifon. Lo cierto es que la foto del final “cantó” ventaja mínima, que es lo mismo que “casi” la nada. Estaría bueno una pronta revancha.

Tras una largada pareja, Rosas del Rosedal, con el sorteo bien pegado a los palos tomó el control del lote y rápidamente le sacó tres cuerpos de ventaja a Rudy Trigger y Eyes Have It.

En pleno codo de la calle 41, se mantenía adelante la única yegua del lote, con sus dos perseguidores intentando no perder el compás. Así completaron la elipse y al pisar la recta la puntera intentó la disparada pero enseguida la rebasó Rudy Trigger, mientras que por afuera venía tocando pito Hit Tifon haciendo honor a sus nombre, de tal forma que faltando 200 metros se trenzaron en dura porfía los dos nombrados, relegando a Rosal del Rosedal y al resto.

Era un mano a mano, donde la punta cambiaba metro a metro, pareció que era para Hit Tifon pero en el disco fue para el favorito por la menor de las diferencias. Tercero, en “otra” carrera, culminó Eyes Have It

El ganador se movió en 23s.98/100 para los primeros 400 metros y 47s.07/100 para los 800 mts. hasta completar 1m.12s.293/100 para los 1.200 mts. de pista normal.

El Gran Romano bajó a esta pista y se llevó el “Hándicap”

El Handicap “Fornara” (1.600 mts.) en la previa se presentaba como un enfrentamiento con pareja chance entre dos o tres anotados, y ya en carrera, eso se confirmó porque el triunfo fue para el porteño Gran Romano, que persiguió al puntero The Edge hasta la recta donde dominó en franca lucha y en un final muy cerrado pudo frenar la carga de Berri Vell por el pescuezo.

Reservado para todo caballo de cuatro años y más edad, ganador de tres o más carreras, preferido de la cátedra fue Quality Boy con un sport de $3.00 superando por poco lo reunido por El Gran Romano ($3.10) y por Berri Vell ($5.40) y entre ellos convocaron toda la atención de la cátedra.

Abiertas las gateras, Influential Boy primereó a El Gran Romano, The Edge y Quality Boy, pero enseguida The Edge apretó el acelerador y al formalizarse la carrera, corría con un cuerpo y medio de ventaja sobre El Gran Romano y Quality Boy, corriendo cerca Influential Boy, El Poker de Ases y Hello Nacho.

Ya en la recta desapareció The Edge, por lo que asomó adelante El Gran Romano, con Hello Nacho cerca, en tanto se proyectaban en fuertes cargas Berri Well y El De Nabta. Los metros finales fueron de suspenso ya que la victoria podía ser para cualquiera de los nombrados.

Finalmente, El Gran Romano le ganó por el pescuezo a Berri Well, que por medio pescuezo dejó tercero a El De Nabta y cuarto, al pescuezo, quedaba Hello Nacho.